Santarém – Procuram-se Actores/Figurantes para Reconstituição da madrugada de 25 de Abril de 1974

“Junte-se a nós e participe neste Espetáculo que marca o período da história de Portugal que depôs o regime ditatorial do Estado Novo e a passagem para a Democracia”. Este o convite que a Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril de Santarém, dirige a Actores/Figurantes, entre os 18 e os 40 anos, para participarem no Espetáculo de Reconstituição Encenada da noite/madrugada de 24/25 de Abril de 1974, que pretende recordar a saída da Coluna Militar, comandado por Salgueiro Maia, da Escola Prática de Cavalaria, que terá lugar na noite do dia 24 de Abril, integrado nas Comemorações do 43º aniversário do 25 de Abril, em Santarém.

Os interessados, podem enviar E-mail para: com25abrilsantarem@gmail.com