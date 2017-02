Santarém assinala o Dia Mundial do Cancro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro – Grupo de Apoio de Santarém em colaboração com a Associação Académica de Santarém assinalaram o Dia Mundial do Cancro, no passado dia 5.

Nos jogos de futebol realizados no passado domingo as equipas entraram em campo com uma faixa que simbolizava a luta contra o cancro, onde se lia “Contra o Cancro Todos Contam”. Em simultâneo, alguns voluntários distribuíram pela assistência uma peça de fruta como forma de simbolizar a prevenção contra o cancro, ou seja, a importância da alimentação saudável.

O Dia Mundial do Cancro é um evento global que une a população em torno da luta contra o cancro. Destina-se a salvar vidas humanas, através da sensibilização e da educação. Representa uma tentativa de criar oportunidades para se falar de cancro, focando diversas temáticas ligadas ao cancro. Constitui a oportunidade ideal para colocar a palavra cancro, no vocabulário das pessoas e dos media.

“Tal como o cancro nos afeta, a todos, de diferentes maneiras, todos temos o poder de agir para reduzir o impacto que o cancro tem sobre as pessoas, famílias e comunidades. Assim, o Dia Mundial do Cancro é uma oportunidade para refletir e para agir! E cada um pode fazer a diferença”, conclui a Liga

Contra o Cancro.