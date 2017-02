Com o início de mais um ano chegaram ao Hospital 57 médicos em formação, sendo 45 do ano comum e 12 da formação específica.

Na sessão de boas vindas aos novos internos, o presidente do Conselho de Administração, a diretora Clínica e o diretor do Internato Médico foram unânimes em realçar e agradecer a “escolha pelo Hospital de Santarém para complementar e consolidar a sua formação num Hospital bem diferenciado, em várias especialidades médicas e cirúrgicas, com uma larga experiência formativa, e desejar que no fim, concluídos os Internatos, possam optar por se fixar em Santarém”.

Para o concelho de Administração do Hospital, “a formação de médicos internos nos Hospitais representa uma mais-valia e constitui um estímulo clínico para toda a classe médica e para o Hospital, que assim se confirma como um bom Hospital para formação médica.

Urgências receberam

132.700 doentes

Concluído o ano 2016, a administração do Hospital faz o primeiro balanço da atividade assistencial em 2016.

Nos Serviços de Internamento, o número de doentes saídos foi superior ao ano anterior e registou 15.421 doentes, com uma demora média no Hospital de 8,8 dias.

Os Hospitais de Dia seguiram 3.780 doentes, onde se realçam 905 doentes portadores de HIV e 1.413 doentes com patologia oncológica assistidos em quimioterapia e/ou radioterapia.

O ambulatório constituí uma alternativa ao internamento com todas as vantagens para os doentes, mantendo-os no domicílio, e no seio das famílias, com acompanhamento periódico no Hospital.

Em 2016 realizaram-se 148.729 consultas externas, tendo as 1ªas consultas crescido mais de 10% face ao ano anterior. Estes números representam um aumento muito significativo da acessibilidade e um sucesso no combate às listas de espera.

A administração do Hospital afirma que “para 2017 foram já lançados programas de continuidade que permitam reduzi-las ainda mais, particularmente em especialidades de maior procura”. De qualquer forma, esclarece que todo o agendamento de consultas obedece a critério clínicos de prioridade.

Os Serviços de Urgência registaram a maior afluência de sempre, quer na Urgência Geral quer na Urgência Pediátrica, com 132.723 doentes atendidos.

No Hospital de Santarém, cerca de 75% dos doentes que ocorrem ao Serviço de Urgência Geral são classificados como urgentes ou muito urgentes (amarelos, laranjas e vermelhos). Apenas 25% são considerados pouco urgentes ou não urgentes (verdes e azuis).

Em média, 10% dos doentes que recorrem ao Serviço de Urgência ficam internados.

Nasceram 1214 crianças

em Santarém

A Maternidade/Bloco de Partos, registou o nascimento de 1.214 crianças, dos quais 328 nasceram com recurso a cesariana. A percentagem de 27,5% de partos por cesariana é um indicador de qualidade melhor que a média nacional e é o testemunho da qualidade e diferenciação do Serviço de Ginecologia Obstétrica e dos seus profissionais.

Nos Blocos Operatórios realizaram-se 10.262 intervenções cirúrgicas, mais 15% do que em 2015, número que revela o grande empenho dos Serviços Cirúrgicos e dos seus profissionais em combater as listas de espera cirúrgicas, mesmo num contexto de dificuldades de salas e de tempos operatórios.

O desempenho da cirurgia de ambulatório continua a ser um exemplo nacional e uma forma clinicamente suportada para superar a dificuldade de salas e tempos operatórios para cirurgia electiva.

Para 2017 foram também lançados programas específicos de redução das listas de espera cirúrgicas, em vários serviços e especialidades, nomeadamente a Ortopedia, a Cirurgia Vascular, a Urologia, a Dermatologia, a Otorrinolaringologia a Oftalmologia e a Cirurgia Geral. Esses programas entram em ação ainda durante o mês de janeiro de 2017 para que se obtenha a melhor e maior repercussão até ao final do ano.

Obras no Bloco operatório

e Bloco de Partos

No último trimestre de 2016 foram lançados os concursos públicos para as obras e para o apetrechamento dos Blocos Operatórios. “Os procedimentos decorrem a bom ritmo e cumprindo todos os prazos legais, estando já adjudicada a obra, esperando-se o seu início ainda durante o primeiro trimestre de 2017”, afirma o concelho de administração do hospital, adiantando que “tudo está a ser feito para que as obras estejam concluídas e todos os equipamentos adquiridos e instalados até final de 2017, e que o ano 2018 inicie com todas estas infraestruturas em pleno funcionamento”.

Entretanto está já a decorrer a intervenção de adaptação de uma Enfermaria no Piso 3 do Hospital, que irá funcionar como Maternidade e Bloco de Partos, enquanto decorrerem as obras.

. 106 novos profissionais

Em 2016 o Hospital de Santarém viu reforçados os seus recursos humanos na generalidade dos grupos profissionais. O acréscimo de efetivos foi de 8% face ao ano anterior, sendo mais relevantes os aumentos de 66 enfermeiros, de 41 assistentes operacionais, de 14 médicos especialistas e de 5 técnicos de diagnóstico e terapêutica. No final do ano, o Hospital tinha 1.612 profissionais, sendo 176 Médicos Especialistas, 590 Enfermeiros, 435 Assistentes Operacionais, 137 Assistentes Técnicos, 108 Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica entre outros.

. Novo equipamento de TAC

O Hospital adquiriu um segundo Equipamento de Tomografia Computorizada ( TAC ). eguindo o seu processo de modernização, o Hospital acaba de adquirir um novo Equipamento de TAC da gama de 128 cortes, no valor de 633.500 euros. Segundo a administração, o equipamento estará instalado nas próximas semanas. Trata-se de um equipamento muito diferenciado e que constituirá um contributo importante para a actividade de várias especialidades no Hospital.

. Gastrenterologia remodelada

A Unidade de Gastroenterologia acabou de ser remodelada e recebeu apetrechamento técnico e tecnológico muito importante, num valor superior a 580.000 €, sendo renovado todo o seu parque de Endoscópios, Colonoscópios e Duodenoscópios, entre outros. Esta renovação e reapetrechamentos com novos equipamentos altamente diferenciados, permite que a Unidade se proponha assumir a realização no Hospital das Colangiopancriatografias Retrógradas Endoscópicas ( CPRE ), o que deverá ocorrer até ao final deste semestre