A equipa de Bambis do Hóquei Clube de Santarém venceu todos os jogos do mini hóquei, no passado fim de semana.

Também os Benjamins alcançaram um excelente resultado goleando, por 7 – 1, o BIR Valado Frades. Os Escolares do HC Santarém fizeram a maior goleada, 1-18, frente ao Marinhense , num excelente jogo de escolares.

