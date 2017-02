Espuma dos dias – Altos e baixos

Sobe & Desce, estrela acima ou estrela abaixo, são modos de apreciação de pessoas, obras e instituições muito usados nos jornais seguindo a expedita prática de classificação de hotéis e restaurantes. Para além da subjectividade do exame, as atribuições, como é normal, variam em função dos desejos, paixões e interesses dos “juízes”, sendo fácil ao observador atento perceber a cor e envergadura do gato vislumbrando apenas a ponta do rabo deixada de fora.

Para lá das evidências atrozes – Jesus desceu à terra e enterrou-se no relvado do Dragão –, Sócrates é estridente alvo da SIC e do Correio da Manhã – é mais difícil avaliar as motivações de Marques Mendes no processo da Caixa (agora Domingues é muito competente e já “desamparou a Loja”). Nos últimos dias um jornalista no calor de um debate deixou escapar a existência de um novelo contra Domingues porque ao analisar a concessão de créditos ordenou o corte a uma empresa muito beneficiada pelo Bloco Central.

Ora, é nos altos e baixo que encontramos pegadas e impressões opinativas a indicarem-nos pontos de referência referentes às acrimónias e simpatias suscitadas por figuras que de uma maneira ou outra povoam noticiários seja a serem constituídos arguidos, seja a garantirem hoje aquilo que amanhã garantirão o seu contrário.

A vingança serve-se fria, informam os anais, e ainda assim acontece, envolvendo homens e mulheres experientes e pacientes, aplicando a fórmula – há mais marés que marinheiros –, porém os impacientes, sendo-o cometem erros a envolve-los nos turbilhões por si criados.

Avaliando os quadros estelares conseguimos intuir quais os grupos financeiros e empresariais sensíveis ao sobe e desce aumentando o volume publicitário, as entrevistas inócuas, os ademanes e mesuras a pretexto de uma qualquer litania. Os leitores que me salientam esta ou aquela crónica às vezes não estão de acordo, no entanto, realçam a atitude do Jornal ao não se intrometer nos meus gostos e opiniões.

Tenho muito orgulho em dizer quão livre sou no escrever neste jornal. Se entendo criticar faço-o sem constrangimentos, o mesmo tom e prática na esfera do elogio, nunca recebi a mínima impressão, quanto mais pressão. Porque o escrevo?

Porque nunca é demais realçar o fulcral papel de uma imprensa sem cangas e por isso mesmo incapaz de utilizar processo ínvios geradores de mais-valias e outras sinecuras. Ao leitor atento, perspicaz, peço o favor de analisar o fenómeno, se o fizer encontrará surpresas pouco risonhas.

