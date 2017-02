Futebol – Soccer Scalabis goleou Vale da Pedra

Mais um fim-de-semana, com sortes diferentes para as equipas de competição Soccer Scalabis. Os sub-11, no jogo da jornada, em que receberam o 1º classificado, o Footkart, tendo perdido por 1-0. Já os iniciados, receberam o Vale da Pedra, tendo obtido a goleada da época até ao momento, através de uns expressivos 10-0, que voltaram a colocar a equipa no 3º posto, lugar que dá acesso à subida à 1ª divisão distrital deste escalão. Destacamos ainda a presença, dos sub-8 no torneio quadrangular das Fazendas Almeirim, tendo sido os grandes vencedores, ganhando todos os jogos, tendo como adversários o N.S. Rio Maior, Águias de Alpiarça e o Fazendense. No próximo fim-de-semana, os sub-11 deslocam-se ao terreno da Moçarria, enquanto que os iniciados, tem uma difícil deslocação, ao terreno do Torres Novas.

