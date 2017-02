Tipotejo, 50 anos de história nas artes gráficas de Santarém

A comemorar cinquenta anos de vida, a Tipotejo é hoje a gráfica mais antiga de Santarém em laboração. Fundada em 1967 por três tipógrafos – Alfredo Mendes, Mário Jorge Pires e Mário da Silva Jacob – todos eles funcionários da antiga Gráfica de Santarém, só Alfredo Mendes permanece à frente da empresa, que este ano facturou cerca de um milhão de euros e consumiu 300 toneladas de papel.

Vai longa a jornada da Tipotejo, sempre laboriosa, às vezes espinhosa, desde que há 50 anos três jovens tipógrafos se lançaram na aventura de a criar. A história da empresa, aqui recordada por Alfredo Mendes, seu fundador e actualmente único proprietário, remonta ao tempo em que a Tipotejo começou a laborar ainda na sua primeira morada, em instalações muito limitadas no centro histórico de Santarém.

Foi em 1966 que quatro funcionários da antiga Gráfica de Santarém decidiram juntar-se para formar uma nova tipografia. Eram eles Mário Jorge Pires, Mário da Silva Jacob, Joaquim José Carvalho e Alfredo Mendes. Mas logo no arranque, um dos quatro, Joaquim José Carvalho, acabou por desistir e só se viria mais tarde para a empresa mas como empregado.

Alfredo Mendes era o mais novo. “Quando me perguntaram se eu queria alinhar, disse-lhes que ia mas como sócio também”. Só que existiam alguns problemas. “Era um jovem com 20 anos, portanto menor ainda (a emancipação naquela altura era só aos 21 anos), ainda com o serviço militar para cumprir, e o destino mais certo era ter de embarcar rumo ao Ultramar”, como veio a acontecer, tendo estado na Guiné durante 32 meses.

No início foi difícil porque nenhum deles tinha dinheiro e, naquela época (Salazar ainda mandava no país) a lei exigia que as gráficas tivessem, pelo menos, quatro máquinas, duas minervas e duas cilíndricas, isto é duas pequenas e duas de formato médio. “Satisfizemos essa exigência mas comprámos duas a trabalhar e duas avariadas”, recorda Alfredo Mendes, com o sorriso de quem teve que se desenrascar muitas vezes. Durante esse processo este processo de constituição da empresa, baptizada de “Pires, Mendes e Jacob, Lda.” – Tipotejo começou como marca – acabaram despedidos da Gráfica de Santarém. “O dono apercebeu-se e deu-nos guia de marcha”, recorda divertido o empresário. Em 1976 saiu o sócio Mário Pires e em 1980 foi a vez de sair Mário da Silva Jacob. Ficou apenas Alfredo Mendes, quando o sócio se recusou a acompanhá-lo na mudança do chumbo para o offset.

Por essa altura, a Tipotejo já tinha abandonado as primeiras instalações na Travessa do Marecos, e mudado para a Travessa Gaspar de Freitas. Foi ainda em 1970, e lá morou durante mais vinte anos. Só no ano 2000 é que se mudou de vez para a zona industrial, para um terreno que tinha sido comprado pelo empresário em 1992, em hasta pública, e que tinha sido propriedade antiga Sociedade de Combustíveis. E aqui continuam, em modernas e desafogadas instalações.

O que surpreende neste empresário, que começou a trabalhar com 13 anos como compositor manual – ainda tem a carteira profissional de tipógrafo – é o seu conhecimento profundo desta actividade, que ao longo da sua vida já conheceu tantas inovações tecnológicas. Trabalhou durante muitos anos com a composição manual. A empresa ainda chegou a ter linotype. “Mas passar do chumbo para o fotolito foi difícl porque não havia formação. Foi uma guerra entre gráficas pelos funcionários que tinham formação. Eram disputados quase como jogadores de futebol. Hoje a tecnologia permite fazer muitas mais coisas e com muito mais rapidez. Até que quando viemos para estas novas instalações, em 2000, deixámos para trás o sistema de fotolito e comprámos as primeiras máquinas CTP, que passam diretamente a impressão do computador à chapa”.

O empresário ainda preserva algumas máquinas antigas – a pensar num futuro museu – algumas com mais de 50 anos, e parte delas ainda funcionam e servem para complemento das atividades de corte e vinco.

Essa sua ambição de estar sempre “na crista da onda” fez com que arriscasse o investimento num equipamento que foi pioneiro em Portugal, em 2004/2005, uma CTP que utiliza chapas com revelação isenta de químicos, só com recurso a água e com poucos resíduos. “Procuro actualizar-me. Tem que ser, porque sou eu que decido e faço as compras. Embora agora tenha também o apoio da minha filha na parte financeira e administrativa”, explica o empresário.

A empresa chegou a ter mais de 30 funcionários (em resultado de ter comprado a Gráfica de Santarém e de assumir os funcionários). Actualmente, diz Alfredo Mendes, “temos 18 funcionários (contando com o patrão), sendo que o empregado mais antigo já aqui trabalha há 45 anos e o mais novo está cá há dois anos e veio de uma gráfica que encerrou recentemente”. Esta empresa “foi sempre um centro de formação. Entravam cá miúdos ainda, jovens, e recebiam a formação que lhes permitia voar e às vezes partir. Tive aí uns anos de muito assédio porque não existiam profissionais qualificados na mudança para offset. Mas eu tinha sempre juniores para promover”, diz com orgulho.

Até 2000, os principais clientes eram as sociedades comerciais que encomendavam faturas e outros documentos contabilísticos e administrativos personalizados. Hoje o principal cliente é a indústria farmacêutica, ao nível dos suportes de publicidade (brochuras, desdobráveis). Mas a empresa continua a fazer de tudo em artes gráficas. “Em termos gráficos, costumo dizer que somos uma empresa de clínica geral, não estamos apenas especializados num tipo de produto ou dedicados a um só cliente”. “Com as novas tecnologias – diz Alfredo Mendes –, há sempre quebras na nossa actividade, mas acredito que o papel continuará sempre, porque há sempre pessoas que preferem ler em papel. Há espaço para todos”.