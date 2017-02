Santarém perdeu o comboio da variante ferroviária

O proprietário do terreno onde estava prevista a nova estação de comboios de Santarém recebeu uma carta da IP – Infraestruturas de Portugal, dando conta da “inexistência de intenção da concretização do empreendimento, relativo à construção da variante ferroviária de Santarém e nova estação, para os próximos cinco anos, uma vez que a perspetiva de execução do empreendimento foi transferida para o período pós 2020 e esta não está prevista no PETI3+”

A carta a que O Ribatejo teve acesso, assinada pelo vice-presidente do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal, deita por terra as expetativas que restavam em Santarém e na região de que ainda fosse considerada nos planos da IP a construção da variante ferroviária da linha do norte no trecho entre Vale de Santarém e Mato Miranda. Recorde-se o recente inquérito aos deputados eleitos pelo distrito na primeira edição do jornal deste ano, em que todos consideram este investimento uma prioridade para Santarém e a região.

Na realidade, o PETI3+ – plano estratégico de transportes e infraestruturas 2014-2020 voltou a deixar de fora este investimento na linha ferroviária em Santarém, tal como antes aconteceu com o PET 2011-2015, numa reiterada prova do fraco peso político da região.

Com este documento, são também os proprietários de terrenos no corredor por onde se previa a passagem da variante que veem as suas expetativas frustradas. É o caso do proprietário agora contatado pela IP, que adquiriu o terreno em 2006, após a aprovação pela Câmara e Assembleia municipal de Santarém do pedido de informação prévia que autorizou a construção de um loteamento de 45 moradias. Porém, logo em 2007, os serviços da Câmara comunicaram a suspensão do processo administrativo do loteamento, até que a REFER tomasse uma decisão sobre o traçado da variante da linha do norte.

Em carta dirigida ao empreendedor, em agosto de 2007, a Câmara afirma que o terreno, na Portela das Padeiras, “vai ser afetado pela execução do novo traçado da linha do norte, localizando-se no local previsível da estação”. Assinado pelo diretor do Departamento de Ordenamento e Desenvolvimento da Câmara Municipal o documento considera que “não faz sentido continuar com este procedimento quando não há possibilidade de o deferir e implementar, apesar de não haver qualquer fundamento legal para o impedir, uma vez que não foram estabelecidas medidas preventivas ou publicada qualquer servidão que obrigasse a interromper o procedimento”.

Assim, a Câmara propôs um acordo para que fosse suspenso o procedimento administrativo, até que fique clarificada por parte da REFER a forma de ocupação daquele espaço, e quando tal acontecer uma de três hipóteses pode acontecer: 1 – indemnização sobre a inutilização do terreno; 2- Alteração do uso e da tipologia de ocupação do terreno, caso não seja todo inutilizado; 3- Permuta do terreno ou índice de construção”.

Entretanto, os anos passaram e nem a variante ferroviária teve desenvolvimentos nem o proprietário conseguiu resolver o problema do terreno. “A REFER nunca nos comunicou que pretendia fazer a variante, apenas tivemos um contacto de uma empresa que veio fazer levantamentos topográficos e estudos dos terrenos, mas ao contrário do que chegou a ser falado nunca houve quaisquer expropriações”, afirma o proprietário.

No entanto, a Câmara avançou com um plano de urbanização, publicado em Diário da República, em 8 de outubro de 2010, que prevê a construção da futura estação de comboios e respetivas estruturas de apoio e eixos viários de acesso, neste terreno com 18 mil metros quadrados, na Quinta dos Pinheiros, Portela das Padeiras.

Perante esta decisão da Câmara, o proprietário do terreno aceitou chegar a acordo com a autarquia, em 2010, no sentido de fazer uma permuta do terreno em troca de imóveis municipais.

“Não queríamos ser um entrave ao desenvolvimento do Município nem criar um ónus para a autarquia, sempre negociámos de boa-fé com toda a gente na Câmara, afirma o proprietário.

Porém, com a ascensão de Ricardo Gonçalves à presidência da Câmara, terminaram as negociações. “Meta a Câmara em Tribunal foi a resposta que nos deu o atual presidente da Câmara quando assumiu o dossiê”, afirma.

Ainda assim, a empresa tentou a permuta do terreno, avaliado por um perito nomeado pelo tribunal, em cerca de 1,6 milhões de euros, mais 100 mil euros em dinheiro, em troca pelo prédio do antigo armazém da Junta Autónoma de Estradas, perto do antigo Presídio, e do terreno do bairro 16 de Março, na Rafoa. Esta proposta foi apresentada na segunda hasta pública, em março do ano passado, mas foi recusada pela Câmara, com o argumento de que “a carta foi endereçada ao presidente da Câmara e não ao presidente do júri da hasta pública e não mencionou o procedimento em causa”.

“Já perdi vários negócios para este terreno por causa da futura estação”, lamenta o empresário, sublinhando que ao longo dos anos, cativou dezenas de estrangeiros e nacionais para investimentos imobiliários de milhões de euros e não é e melhor forma de cativar investimento para o concelho”.

O problema, para o promotor, é que o presidente da Câmara e o vereador do planeamento já garantiram que a Revisão do PDM – Plano Diretor Municipal de Santarém irá manter o corredor para permitir a construção da variante ferroviária e da nova estação. “Com esta informação da Infraestruturas de Portugal de que a variante não faz parte dos planos de investimento até 2020, não se percebe por que insistem em manter estas condicionantes no PDM”, conclui o empresário.

