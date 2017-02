Santarém na Ordem dos Engenheiros com Adriano Moreira

Adriano Moreira é o primeiro convidado do ciclo de conferências promovido pela Delegação Distrital da Ordem dos Engenheiros, sob o título genérico de “Santarém na Ordem”, iniciativa que será marcada pela presença e intervenção de várias figuras de prestígio nacional. O Prof. Adriano Moreira, prestigiado investigador e docente universitário, virá falar sobre política internacional, tendo como tema da palestra: “Conciliar o Mundo”. É já no próximo dia 24, pelas 21 horas, no auditório da Escola Superior Agrária de Santarém, e encontro é aberto ao público.

Ainda da Ordem dos Engenheiros, recebemos a informação de que uma comitiva liderada pelo seu bastonário, Carlos Mineiro Aires, e de que também fará parte o delegado distrital Rui Barreiro, visitará no próximo dia 14 a Central Nuclear de Almaraz, junto à fronteira portuguesa, com o objectivo de esclarecer algumas questões do funcionamento desta Central que têm preocupado a opinião pública.

Relacionado