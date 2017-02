Poluição do rio Tejo como nunca a viu antes

O ambientalista Arlindo Consolado Marques revela imagens únicas de um dia de poluição extrema no rio Tejo, captadas a 8 de fevereiro, em vários pontos do rio e que já motivaram várias reações de movimentos ambientalistas e partidos políticos.

O Movimento pelo Tejo – proTEJO, escreveu uma Carta Aberta ao ministro do Ambiente a denunciar os fenómenos extremos de poluição que tingem as águas do rio Tejo desde o início deste mês de fevereiro, a apelar à intervenção imediata da autoridades para cobro aos poluidores e aos focos de poluição, e a anunciar novas medidas de protesto, caso a poluição não cesse, convocando as populações ribeirinhas para manifestações de cidadania em defesa do rio Tejo e seus afluentes.

Arlindo Marques, membro do proTEJO, tem registado em video os atentados ambientais dos últimos dias. A gravidade e a violência das imagens num rio tingido de negro pode ferir os mais suscetíveis.





Relacionado