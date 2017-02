Realizou-se no passado dia 4 de fevereiro, no Pavilhão das Manteigadas, nas Praias do Sado, Setúbal, os 1ºs Testes Nacionais Nível V de Patinagem Artística desta época.

A patinagem Artística do Hóquei Clube de Santarém marcou presença nestes testes na especialidade de patinagem livre, tendo os seus atletas efetuado prestações de bom nível.

