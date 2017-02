Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta quer a Câmara de Santarém a pagar juros da dívida

“Um dos nossos maiores problemas está ainda por resolver, já vem de 2009, quando a Junta de Freguesia assumiu ser a dona das obras na sede da Freguesia e do Centro de Saúde, tendo recebido a garantia de financiamento da Câmara.

“O problema é que o dinheiro da Câmara para pagar as obras só chegou em 2014 e, nessa altura, o empreiteiro já exigia à Junta de Freguesia o pagamento de cerca de 25 mil euros de juros, processo que corre em tribunal”, afirma a presidente da Junta de Freguesia. “Vamos ter uma audiência prévia com o juiz e vamos dizer que a haver pagamento de juros eles devem ser pagos pela Câmara de Santarém que se atrasou na transferência do dinheiro para a junta de freguesia”.

A explosão do multibanco que destruiu parte do mercado diário da freguesia foi outro dos problemas que a Junta de Freguesia teve de enfrentar neste mandato. Concluída em dezembro de 2014, a obra de reconstrução do mercado custou cerca de 18 mil euros, metade dos quais suportados pela junta de freguesia. “Passados estes anos, desde o assalto, ainda continuamos sem caixa multibanco na freguesia”, lamenta a autarca.

“Para conseguirmos fazer estas obras, tivemos de negociar planos de pagamentos com os fornecedores relativamente aos pagamentos em atraso, e fazer uma gestão muito rigorosa das contas”, adianta a presidente da Junta.

“É verdade que a Câmara financiou a obra de reconstrução do mercado com 9 mil euros, mas retirou essa verba do valor que estava no orçamento municipal para a conservação de estradas na freguesia”, critica Vanessa Duarte.

Para a Junta de Freguesia, o mau estado das estradas é uma das maiores dores de cabeça. “As obras de conservação corrente das estradas do concelho chegaram à Póvoa da Isenta, mas quanto a nós, não se justificavam nos locais e, como se não bastasse, verificaram-se abatimentos que deixaram o piso em pior estado, sem sequer nos comunicarem quando vão concluir as obras”, afirma a presidente Vanessa Duarte.

Sublinha que há um conjunto de estradas que carecem mais de uma intervenção mais profunda, como a ligação da Isenta ao Vale”, adianta.

Para piorar a situação, a empresa municipal Águas de Santarém irá agora realizar obras na rede de águas, depois de ter feito recentemente obras de saneamento. “Temos a pior estrada do concelho de Santarém, a estrada da Galeota, mas as pessoas questionam por que não fez a empresa as obras do saneamento ao mesmo tempo das águas?”

A zona de Vale dos Moinhos, onde predominam as moradias de segunda habitação, é outro dos pesadelos da Junta de Freguesia. “Disseram às pessoas para virem morar aqui, os projetos foram aprovados, mas os problemas continuam por resolver, nomeadamente de infraestruturas básicas como saneamento e estradas”, lamenta Vanessa Duarte. “A Junta de Freguesia vai tapando os buracos com tuvenant, que as verbas não chegam para alcatrão, e era preciso ter um funcionário a tempo inteiro só para a conservação de estradas em Vale de Moinhos”, diz a autarca, sublinhando que a Câmara deverá fazer um plano de urbanização para Vale dos Moinhos.

Vanessa Duarte “contem comigo até outubro, depois se vê”

A concluir o seu primeiro mandato como presidente da Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta, Vanessa Duarte faz um balanço positivo desta “experiência muito interessante”. Sócia gerente de uma uma empresa de gestão de condomínios e limpezas em Almeirim, mãe de uma menina e a preparar a vinda do segundo filho, Vanessa Duarte estava longe, há 4 anos atrás de vir a ser candidata, quanto mais cabeça de lista à junta de freguesia. “Já tinha concordado em fazer parte da lista, mas a poucos dias do prazo para entrega das listas, fui confrontada com a falta de um cabeça de lista”, conta-nos Vanessa Duarte, com um sorriso nada arrependido de se ter metido neste desafio, aos 26 anos de idade, e apesar de todas as dificuldades que tem encontrado no caminho.

O que a levou a entrar na política? “Foi o exemplo do meu avô, já falecido mas ainda na memória de muitas pessoas na terra pelo bem que fez a toda a gente e que participou na vida política da freguesia”, afirma Vanessa Duarte. A chegada do segundo filho, com problemas de saúde, afastou-a um pouco do trabalho, mas Vanessa Duarte diz ter encontrado na equipa da Junta de Freguesia, entre eleitos e funcionários, um apoio para vencer os problemas.

Hoje, ao olhar para estes quase quatro anos de mandato, Vanessa Duarte faz um balanço muito positivo da experiência e do trabalho realizado, pesem embora todas as dificuldades e problemas que surgiram, desde a destruição do mercado aos atrasos no pagamento das obras financiadas pela Câmara que deixaram a Junta de Freguesia a braços com cerca de 25 mil euros de juros ao construtor que fez as obras na sede da Junta de Freguesia e centro de saúde. Desde essas obras, realizadas ainda no mandato de Moita Flores que a Câmara não fez qualquer outro investimento na freguesia, lamenta a autarca, criticando a Câmara pelo abandono a que tem votado a freguesia neste mandato, principalmente nas estradas que se encontram em muito mau estado. Mas quando lhe perguntamos se vai recandidatar-se, Vanessa Duarte reserva-se: “contem comigo até outubro, depois vamos ver…”