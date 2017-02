Jorge Gaspar “rouba” vereador aos independentes

A candidatura de Jorge Gaspar à presidência da Câmara Municipal do Cartaxo vai ter como número dois na sua lista à Câmara Municipal, Nuno Rosa Nogueira, que é atualmente vereador eleito pelo Movimento Independente Paulo Varanda. Jorge Gaspar afirma estar “muito satisfeito com a vontade de Nuno Rosa Nogueira para participar num projeto político de mudança no Cartaxo” e diz que “depois de mais de quarenta anos de governação de uma única força política é chegada a hora de todos aqueles que não se reveem num concelho com infraestruturas muito deficitárias, numa economia local estagnada e sem qualquer perspetiva de desenvolvimento. Jorge Gaspar frisa que a sua candidatura, pelo PSD, é aberta à participação de todos os militantes de qualquer partido político ou cidadãos independentes.

Esta semana foi ainda anunciado o nome de Pedro Mesquita Lopes que também integra a candidatura de Jorge Gaspar. Pedro Lopes é também um independente e é membro da direção do Jardim de Infância do Cartaxo desde 2009 e foi Vogal-Tesoureiro e Presidente da Delegação do Cartaxo da Ordem dos Advogados. É também vice-presidente do Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém.

O candidato Jorge Gaspar, acaba de receber mais um apoio. Trata-se de Vítor Oliveira, professor na Escola Secundária do Cartaxo, advogado, ex-autarca de Pontével e ex-deputado municipal pelo PS, partido do qual foi membro do secretariado Concelhio e do qual se desfiliou. “O Cartaxo, município e freguesias entraram, assim, num processo de degradação (daqueles princípios/valores) e de recessão político-económica. Enquanto cidadão atento, crítico e preocupado, entendo que tal realidade deve, tem, que mudar. Por isso, estou com a mudança necessária”, escreve Vítor Oliveira uma mensagem de apoio à candidatura de Jorge Gaspar.