Futebol – Académica de Santarém goleou Salvaterrense

A equipa de Iniciados “A” da Académica de Santarém goleou o C.D. Salvaterrense por 0 – 7.

Já os Iniciados “B” da Briosa venceram o C D Torres Novas por 2 – 0.

Em mais um derby de Santarém, os Infantis “B” da Académica empataram a três golos com a União Desportiva de Santarém “A” .

Os Juvenis “A” da Académica sofreram a 1.ª derrota no campeonato com uma exibição menos conseguida frente ao U.F.C. Almeirim por 1 – 2. Os juvenis B foram perder com o GD Coruchense por 0-2.

Os Sub-11 “A” conquistaram uma vitória justa com excelente exibição frente ao CADE “B” por 2 -3. A equipa de Santarém está agora a 4 pontos do segundo lugar, reentrando assim na corrida. No sábado joga com a AREPA de Porto Alto.

Também a equipa de Sub-10 “A” da Académica termina a 1.ª volta com uma vitória por 1-0 frente ao NS Rio Maior . Os scalabitanos conseguiram assim, alcançar o seu objectivo de terminar a primeira volta só com vitórias, ultrapassando todos os seus opositores.

Relacionado