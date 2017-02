Escola da Póvoa da Isenta duplicou número de alunos

A escola básica da Póvoa da Isenta duplicou o número alunos neste ano letivo. Não foi um súbito aumento da natalidade na freguesia que provocou este aumento, mas sim a vinda de 20 crianças da vizinha freguesia de Almoster. “O que coloca agora a necessidade de fazer a cobertura do telheiro da escola para servir de espaço de recreio das crianças, assim como é necessário fazer a ampliação das casas de banho que se tornaram pequenas para tantas crianças”, afirma a presidente da Jun ta da Póvoa da Isenta.

Recorde-se que estes pais da freguesia de Almoster recusaram que os filhos tivessem aulas em contentores, enquanto decorrem as obras de ampliação da escola de Almoster, e foram matriculá-los na Póvoa da Isenta. “É muito gratificante para nós ver a escola cheia de crianças, e este ano a nossa escola vai ser a única de uma freguesia rural a participar no desfile de Carnaval na cidade”, afirma Vanessa Duarte. Após uma reunião da Junta de Freguesia com as associações locais, foi decidido participar no desfile de Carnaval na cidade com um carro alegórico da freguesia.

Freguesia sem dívidas “Tudo o que comprámos e fizemos está pago, incluindo um corta-balsas que tem permitido resolver problemas da conservação de estradas que mão conseguíamos resolver com o equipamento da Câmara que serve todas as freguesias do concelho.

Os problemas da recolha de lixo na freguesia continuam, apesar da mudança operada nos serviços de higiene e limpeza da Câmara. “A intervenção tem sido para inglês ver, limitaram-se a colocar quatro novos contentores na freguesia e repararam outros quatro”, afirma a autarca, considerando que “foi pouco para os três anos esperámos”.

Festas do Povo e 25 de Abril Comemorar o 25 de Abril na Póvoa da Isenta é uma tradição de sempre. E famosa é a já tradicional prova de atletismo – 13 km de corrida ou 5 km de caminhada. “Para este ano haverá outras provas e animação para as comemorações do 25 Abril, cujo programa estamos a preparar”, garante-nos a presidente da Junta da Póvoa da Isenta.

Vanessa Duarte saúda ainda o regresso no ano passado das Festas do Povo, por iniciativa de uma comissão popular, em colaboração com a Junta de Freguesia que apoiou a festa com 3.000 euros e apoio logístico de mão de obra para a reparação do recinto das festas. “Este ano vamos voltar a ter as festas do Povo, em agosto, o que é muito importante como factor de união das pessoas”, conclui a autarca.

