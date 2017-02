Empresa municipal Viver Santarém condenada a pagar serviços a advogado

O advogado Paulo Pita Soares ganhou o processo judicial que interpôs no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria contra a empresa municipal Viver Santarém.

O processo foi interposto pelo referido advogado devido a uma dívida que aquela empresa se recusou a pagar-lhe, relativa à prestação de serviços em regime de avença mensal, ente janeiro e julho de 2014 (altura em que Ricardo Gonçalves passou a ser o presidente do conselho de administração da Viver Santarém).

O Ribatejo apurou também que a deliberação do conselho de administração da Viver Santarém, no sentido de não pagar ao referido advogado a quantia em dívida, teve por base uma informação elaborada pela directora financeira da empresa, Cristina Santos, que foi arrasada na respectiva sentença.

Contactado pelo nosso jornal, o advogado disse que não se pronunciava publicamente sobre o processo em concreto, tendo confirmado apenas que a Viver Santarém foi condenada a pagar-lhe tudo o que lhe era devido acrescido dos respectivos juros de mora. E dado que mesmo condenada, não lhe pagou, teve de interpor nova acção (de execução) para mais uma vez obrigar judicialmente aquela empresa a pagar-lhe o que lhe deve.

Questionado sobre a atitude dos membros do conselho de administração da empresa municipal – Ricardo Gonçalves, Luís Farinha e Inês Barroso – em não lhe terem querido pagar os serviços prestados, Paulo Pita Soares disse apenas, e citamos: “esses indivíduos não me merecem qualquer consideração, e como tal não me vou pronunciar.”

