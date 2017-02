Dia dos Namorados ao som de acordeão na Casa Passos Canavarro

No próximo dia 14 de fevereiro, pelas 20 horas, a Casa-Museu Passos Canavarro abre as portas ao tradicional Jantar dos Namorados. Na edição deste ano os participantes são convidados a apreciar os “petiscos” elaborados pelo “chef” Willy Bya e que serão “acompanhados” ao som do acordeão do talentoso Flávio Bolieiro, antigo aluno do Conservatório de Música de Santarém.

Esteve evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Santarém do Conservatório de Música.

As demais informações encontram-se disponíveis em www.fundacoapassoscanavrro.pt.