CB Santarém na Taça do Oeste em pistola e carabina

Os atletas da Casa do Benfica em Santarém participaram, no dia 29, na 4.ª Prova da Taça do Oeste, que decorreu em Vale Côvo. Resultados dos atletas da CBS: Carabina Articulada – José Ribeiro em 5º lugar com 272 pontos; Moisés Pedrosa em 12º lugar com 253 pontos; Fernando Patrício 16º lugar com 227 pontos; Pistola – Alexandre Fernandes em 3º lugar com 266 pontos; José Ribeiro em 4º lugar com 262 pontos; Ricardo Fernandes em 7º lugar com 252 pontos; Fernando Patrício em 12º lugar com 239 pontos; Moisés Pedrosa em 13º lugar com 221 pontos.

