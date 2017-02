Arquitetos do Médio Tejo projetam aeroporto em Tancos

Os autarcas do Médio Tejo tomaram uma posição unânime em defesa da reabertura da Base Militar Aérea de Tancos. Depois disto, os arquitetos do Atelier Modo, com sede no Sardoal, projetaram o alargamento dessa base aérea à utilização civil e comercial e já divulgaram um primeiro esboço do que chamam “Aeroporto do Tejo”. Estes arquitetos adiantam mesmo uma estimativa de custos para o alargamento da infraestrutura na ordem dos 18 milhões de euros. Toda a ideia está exporta na plataforma modoarquitectos.blogspot.com, um espaço de troca de “ideias e diálogos” sobre a região do Médio Tejo.

A adaptação da base para aeroporto civil e de transporte de mercadorias é entendida por estes arquitetos como “uma forma inevitável e óbvia de alavancar a dinâmica económica de toda região Centro do país, especialmente no Médio Tejo “. Os arquitetos consideram que Tancos tem uma centralidade geográfica por estar próximo do nó ferroviário do Entroncamento (a 6km), das autoestradas A13 e A23 e da plataforma logística de Riachos. Os arquitetos entendem que esta estrutura poderia ser um importante suporte de apoio às empresas e indústrias da região, no setor automóvel, dos curtumes e têxteis, da exploração florestal, da madeira, do mobiliário e do papel.

Além disso, há o turismo e a proximidade com Fátima, a 20 minutos de distância, assim como de outros territórios que são Património da Humanidade da UNESCO: Convento de Cristo, em Tomar, do Mosteiro de Alcobaça, do Mosteiro da Batalha e da Universidade de Coimbra.

