Clube de Ténis de Santarém – Miguel Vaz vence torneio da Batalha

Miguel Vaz, do Clube Ténis de Santarém, ganhou o torneio sub 18 que se realizou na Batalha, depois de vencer os seus adversários – Guilherme Grácio por 64-62, Alexandre Alves por 64-62 e Pedro Libório por 63-63 – , todos eles jogadores da CT Caldas da Rainha.

Já nos Sub 10, os campeões scalabitanos participaram na 1° jornada do PNDT (Plano Nacional de Detecção de Talentos) programa promovido pela Federação Portuguesa de Ténis.

Participaram os atletas: António Rodrigues, Tomás Pedrosa, Vasco Cabana, Vasco Martins, André Martins, Joana Caetano e Gabriela Amorim.

