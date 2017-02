Rio Maior – Despiste de camião faz um morto

O condutor de um veículo pesado de mercadorias morreu, esta terça-feira à tarde, na sequência de um despiste no IC2, na localidade de Vale de Óbidos, no concelho de Rio Maior.

A vítima, de 55 anos, ficou encarcerada e ainda foi assistida no local, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da GNR, o acidente ocorreu às 12.23 horas, ao quilómetro 70 do IC2, junto à localidade de Vale de Óbidos, no concelho de Rio Maior.

Por razões que estão por apurar, o camião, que circulava no sentido Sul/Norte e transportava vidro, saiu da faixa de rodagem e embateu com violência num eucalipto de grande porte. “A via foi reaberta ao trânsito às 17:20, depois de concluídos os trabalhos de remoção dos destroços e a limpeza do pavimento”, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros de Rio Maior, Paulo Cardoso.

As operações de socorro mobilizaram 14 bombeiros da corporação de Rio Maior, apoiados por cinco viaturas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém e três patrulhas da Brigada de Trânsito de Santarém.