Santarém – Câmara aprova subsídio de mil euros mensais à Fundação Canavarro

A Câmara Municipal de Santarém aprovou esta semana, com a abstenção do vereador da CDU, a atribuição de um apoio financeiro a Fundação Passos Canavarro, no valor de 1.000 euros mensais. O subsídio será atribuído mediante um acordo de colaboração a estabelecer com a Câmara e destina-se a “contribuir para a investigação, a dinamização de ações para a cidadania participativa e para o desenvolvimento do turismo cultural e histórico, a implementar pela Fundação Passos Canavarro em Santarém.

O subsídio é justificada pela Câmara com o facto da Fundação Passos Canavarro – Arte, Ciência e Democracia, criada em 2000, “desenvolver uma profícua atividade, a nível regional e nacional, nos domínios da arte, da ciência e da democracia, assumindo-se como ator privilegiado, quer na salvaguarda e fruição do património histórico-cultural e na investigação da história local, quer no aprofundamento das ciências políticas e sociais da cidade de Santarém”.

A proposta refere ainda que a Fundação acolhe inúmeros estudantes e turistas nacionais e internacionais, que enriquecem e dinamizam o turismo de Santarém.

Embora, a Câmara, ao longo dos últimos anos, apenas tenha prestado apoio pontual aos agentes culturais do Concelho, “a Fundação Passos Canavarro, merece um apoio excecional devido à sua relevância e notoriedade para a cidade de Santarém e aos elevados custos que implicam a investigação, a dinamização da cidadania participativa, através da organização de eventos, exposições, conferências e palestras.

O vereador da CDU justificou a sua abstenção, por entender que reconhecendo embora o trabalho importante desenvolvido, tratando-se de uma Fundação deveria ser capaz de se auto-financiar. Por outro lado, o vereador considera que o acordo deveria ter uma duração de um ano e não de cinco anos, de forma a não condicionar o futuro executivo.

