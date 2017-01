Espuma dos dias – Sandices

O comentarista apelida Trump de estúpido após o ouvir e ver discursar. A “académica” chama-lhe bacoco. E nas redes sociais corre violenta a enxurrada de impropérios, insultos e desqualificações aos que ousam defender ideias e atitudes fora da nova ignorância, Pacheco Pereira dixit. A ressequida mulher posta no Facebook baba ressentida. Vive das frases de outrem. O gabarola batido copiosamente nos prélios eleitorais consegue descer todos os degraus do nojo no afã de denegrir todos quantos mostraram quais eram os seus propósitos de valimento videirinho.

Um blogue de efémera duração encena uma peça destinada a macular Pedro Ribeiro e o seu chefe de gabinete, criticastros atacam este jornal porque sendo oficiais do mesmo ofício não conseguem fazer falhar o seu compromisso com os leitores. Estes exemplos chegam e sobram para ilustrar a presente situação carregadora de prejuízos de ordem espiritual e moral que repelem o tumulto da vozearia e preferem analisar um qualquer fenómeno, antes de tomarem partido.

O Padre Américo na sua bondade afirmava não existirem rapazes maus, apenas infelizes. Agora, os ditos infelizes dão o tom e o som, os discípulos do generoso sacerdote sejam crentes ou descrentes não conseguem retirar-lhe a desfaçatez, a prosápia e o atrevimento próprio dos atingidos pela maleita que o politólogo da Marmeleira enunciou.

Que fazer? Deixando de lado a interrogação leninista, numa palavra, é imperioso defendermos a imprensa, as vantagens decorrentes do acesso de todos dizerem tudo quanto lhes apetecer não podem submergir as vinculações civilizacionais do Ocidente.

O Trump palavroso e imprevisível amante do teclado só pode ser combatido através da palavra dita e escrita de forma serena, sóbria e firme. As ululantes multidões de seguidores deste ou daquele só são sustidas através da resistência ao facilitismo, à improvisação, ao barulho tão bem descrito por Shakespeare.

Da Essência da Crítica, continua a ser expoente no domínio da reflexão crítica em geral, estamos a viver tempos indefinidos, não sei se pré-revolucionários de uma qualquer amiba ideológica (há cem anos, lembram-se?), daí ler os Mestres no desejo de antever o futuro.

Seria estulto não estar preocupado, estou, não sendo pessimista, a História identifica-nos quais foram os grandes cataclismos de ideias e sangrentas sequelas. As teses de Toynbee estão na ordem do dia? Talvez. As dos Iluministas também. A História ao repetir-se é quase sempre como tragédia.

Armando Fernandes