Santarém – Câmara e bailarino organizam ciclo de dança

A Câmara Municipal Santarém, através do Teatro Sá da Bandeira, apresenta para os próximos meses o projeto Nova/Velha Dança, proposto à autarquia pelo bailarino e coreógrafo João dos Santos Martins, natural de Santarém (Póvoa de Santarém). Este ciclo decorre de fevereiro a junho e inclui espetáculos, exposições, conversas e workshops. Tem o apoio da República Portuguesa e da Direção Geral das Artes – Direção-geral das Artes e em parceria com a autarquia e a Escola Secundária Dr. Ginestal Machado (através do Curso Profissional de Artes – Interpretação). O projeto tem produção da Associação Parasita e vai trazer espetáculos da chamada “Nova Dança Portuguesa”, apresentando peças de coreógrafos dos circuitos independentes. Na galeria do Teatro Sá da Bandeira estará patente a exposição/instalação “Para uma Timeline a Haver”, sobre a prática artística da dança em Portugal na segunda metade do séc. XX. O projeto integra também partilhas entre os artistas e o público, laboratórios de transmissão de conhecimentos, instalações e residências de criação dos projetos em estreia. João dos Santos Martins diz que a sua proposta visa desenvolver no público o gosto pela dança contemporânea.

