Mariana Mortágua em comício do BE em Rio Maior

Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, vai estar em Rio Maior no próximo sábado, dia 28 de Janeiro, para uma sessão pública sobre “O que é o Bloco”. O encontro, promovido pelo núcleo local do Bloco de Esquerda, tem como objectivo abordar a história do Bloco e esclarecer as posições do partido face à actual conjuntura política nacional e internacional. A sessão tem lugar no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior – Pavilhão Multiusos, e início está marcado para as 17 horas. Com Mariana Mortágua, estarão também outros dirigentes bloquistas do distrito de Santarém.

