Futsal – Borussia Doutro Mundo bate GD Benavente e lidera campeonato

A 11.ª jornada do campeonato de futsal amador de Santarém realizou-se no passado fim de semana, com alguns jogos cruciais para as equipas que lutam pelos lugares cimeiros, onde se verificou que até final da fase regular ainda muita coisa pode acontecer. O primeiro jogo da tarde opôs Manezes United e Gunners com um empate a 2 golos, repetindo o resultado registado na primeira volta entre estas equipas e mantendo ambas bem posicionadas rumo ao apuramento. De seguida entraram em campo União Cartaxense/FRS e AB Team e aqui presenciou-se a um raro jogo sem golos, mesmo tendo sido registadas vários oportunidades para fazer mexer o marcador. Valeu a brilhante exibição do guardião Cartaxense Nélson Faria, mantendo-se estas duas equipas também nos lugares cimeiros da tabela. Prosseguiu a jornada com o Cruz de Cristo a bater facilmente o Terceiro Anel por claros 5-1 tendo saído da onda dos empates e com isso colando-se aos seus adversários diretos, enquanto a equipa terceiroanelista é cada vez mais última. O grande jogo da jornada ocorreu de seguida com Borussia Doutro Mundo a receber o GDB/Serviroad: estavam em campo os dois primeiros. O resultado pode parecer exagerado, pois a equipa borussiana venceu por 4-0 o seu opositor, no entanto a equipa de Benavente teve várias oportunidades, embora encontrasse um Fábio Tomaz inspirado. Prossegue o Borussia com o melhor ataque da prova com 43 golos marcados. Terminou a jornada com um o AQS a levar vencida a Várzea por 4-3 num jogo recheado de emoção que manteve ambas as equipas na discussão do último lugar de acessoa o Play-off

Esta sexta-feira às 22H30 na nave municipal entram em campo União Cartaxense/FRS e Gunners para jogar a partida que foi adiada referente à jornada 7 do campeonato.

Sábado, 28, joga-se a 2ª Jornada da Taça Umbro no pavilhão municipal de Santarém: 16H00- Várzea FC vs Cruz de Cristo FC; 17H00- GDB/Serviroad vs Manezes United; 18H00- Gunners vs AB Team; 19H00- Borussia Doutro Mundo vs Terceiro Anel.

