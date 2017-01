Futebol – jovem Equipas Soccer Scalabis regressam às vitórias

A equipa de sub-11 do Soccer Scalabis recebeu e goleou, por 5-1, a Académica de Santarém “A”, em mais um derby da cidade. Foi um excelente jogo por parte da equipa do Scalabis, que volta assim à luta pelo apuramento para a fase de campeão. Já os iniciados, receberam o Pernes, vencendo por 2-1, regressando assim ao 3º lugar, um dos lugares de acesso à subida de divisão. De destacar ainda a participação em mais um torneio amigável da equipa de sub-8, desta vez em Pernes, onde em três jogos, conseguiram uma vitória e duas derrotas.

No próximo sábado, dia 28, os sub-11 deslocam-se ao terreno do Benavente, enquanto que os iniciados, jogam no Domingo, dia 29, no terreno do Fazendense, jogo contra um adversário directo na luta pela subida de divisão.

