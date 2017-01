Chamusca – Obra de Saramago em teatro

A segunda sessão do ciclo INquieto, que decorre esta sexta-feira às 21h30 no antigo Centro Regional de Artesanato na Chamusca, propõe o espetáculo “Ensaio sobre a Cegueira”, levado à cena pela Casa da Comédia da Azinhaga, sob encenação de João Coutinho (Companhia de Teatro do Ribatejo), com base no livro homónimo de José Saramago. Nesta narrativa, a questão “e se fossemos todos cegos?” desafia o espetador a colocar-se no papel dos atores que experimentam a “cegueira branca”. Considerando a cegueira como metáfora, ao longo deste romance Saramago tenta explicar como as pessoas vão se tornando cegas no mundo contemporâneo, como tudo muda e como reage o ser humano perante a ausência deste sentido central. Esta é a segunda sessão do ciclo que começou com uma viagem ao mundo do nazismo e do Holocausto com o espetáculo “Minha querida Anne Frank”.

