Câmara de Alcanena acolhe família de refugiados sírios

A Câmara Municipal de Alcanena acolheu no dia 25 de janeiro uma família de refugiados sírios de Aleppo com quatro filhos menores. Esta família vai ficar instalada numa habitação social do Bairro Timor Lorosae e conta com o apoio da autarquia para as primeiras depesas de integração social, escolar e profissional. Além disso, a professora Manuela Henriques vai apoiar no ensino do português. A tradutora Badia Amerraye, de Marrocos, vai ajudar nos primeiros tempos uma vez que fala árabe. A empresa JJ Louro apoiou também com a colocação de algum mobiliário na nova habitação desta família.

O acolhimento desta família integra-se no âmbito do protocolo assinado recentemente entre a autarquia e a PAR – Plataforma de Apoio aos Refugiados. A família Haj Hasan é oriunda de uma zona urbana de Aleppo e é composta por 6 elementos – um casal e quatro filhos menores -Hussein Haj Hasan (pai, 36 anos), Hman Haj Hasan (mãe, 34 anos), Amal Haj Hasan (filha, 12 anos), Fatmah Haj Hasan (filha, 9 anos), Aya Haj Hasan (filha, 7 anos) e Mohammad Haj Hasan (filho, 3 anos).

Quem quiser pode fazer doações para esta família através dos serviços da Câmara Municipal de Alcanena (249 890 026).