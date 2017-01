Basquetebol – Torres Novas arrebata título ao Santarém BC

Num jogo “impróprio para cardíacos”, e após 1 prolongamento, a equipa feminina de Sub-19 do Santarém Basket cedeu o título regional ao CD Torres Novas: 54×57. Na calha das vice-campeãs distritais segue-se agora a Taça Nacional já no inicio de fevereiro.

Recorde-se que as equipas femininas de sub-12, sub-14 e sub-16 do Santarém Basket Clube foram campeãs regionais.

