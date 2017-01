Atletismo – CN Rio Maior domina estafeta Rio Maior-Alcanena

Realizou-se no passado domingo, 22 de janeiro, a já tradicional prova de estafeta que liga as sedes de concelho de Rio Maior e Alcanena, prova que conheceu este ano a sua 31ª edição.

Com 34 equipas masculinas à partida de Alcanena e 17 equipas femininas à partida de Alcanede, a prova reuniu mais de 300 atletas que percorreram as seis etapas do percurso em cerca de 1h50m para os atletas masculinos e 1h00m para as atletas do setor feminino.

Destaque para a vitória das equipas do Clube de Natação em Masculinos e Femininos, contando esta última com a participação de Inês Henriques recente campeã mundial dos 50 km marcha, com a vitória no escalão de veteranos masculinos a sorrir à Escola de Atletismo do Cartaxo. No final da prova teve lugar o tradicional almoço convívio para participantes e diretores das equipas nas instalações da Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

