2 vencedores e 8 perdedores de uma derrota nos playoffs dos Patriots para os Bills

a Patriotas da Nova InglaterraA temporada terminou sábado à noite de forma embaraçosa depois de uma derrota feia por 47-17 em Orchard Park. a contas de búfalo Josh Allen dominou o chute inicial onde parou na semana 16, completando 21 de seus 25 passes para 307 jardas e cinco touchdowns, já que a defesa dos Patriots não teve resposta a noite toda.

Perder desta forma certamente dá a eles e seus fãs um gosto ruim na boca quando saem da temporada. No geral, o Patriots 2021 conseguiu vencer 10 jogos e chegar aos playoffs com o meia estreante.

Vencedor: WR Kendrick Bourne

Começando pelo positivo, Kendrick Bourne foi um dos únicos jogadores a fazer uma aparição na noite de sábado. O recebedor teve sete passes para 77 jardas e dois touchdowns e foi o único jogador atacante que conseguiu mover consistentemente as correntes dos Patriots.

Foi um grande primeiro ano para Bourne na Nova Inglaterra, pois ele atingiu os picos da carreira em recepções, arenas e touchdowns. Bourne e o quarterback Mac Jones parecem ter desenvolvido uma boa química ao longo da temporada, e o wide receiver deve continuar sendo um dos companheiros dos Patriots em 2022.

Perdedor: LB Matthew Goodon

Quando os Patriots mais precisavam de seu agente livre de muito dinheiro na noite de sábado, ele não estava por perto novamente. Godon foi creditado com seis quarterbacks de pressão Por Foco no Futebol ProfissionalMas ele também desempenhou um papel em deixar Josh Allen correr e jogar toda a defesa dos Patriots. Além disso, ele ficou sem sacks pelo quinto jogo consecutivo, mais uma vez não conseguindo atingir seu nível no Pro Bowl no início do ano.

Portanto, a partida em Buffalo foi um resultado decepcionante para o que foi um trecho difícil para Godon.

Perdedor: CBGC Jackson

Pela segunda vez em um mês, JC Jackson não conseguiu enfrentar o desafio que pairava sobre Bills WR1 Stefon Diggs. Escolher os Patriots primeiro no canto de trás e o segundo time All-Pro permitiu que Diggs ficasse para trás em várias ocasiões e também permitiu grandes ganhos para Dawson Knox, mandando as contas para baixo no início do terceiro quarto

Jackson foi um marco na defesa dos Patriots em 2021, mas, como muitos de seus companheiros de equipe no lado defensivo da bola, ele não atendeu às suas expectativas na noite de sábado.

Vencedor: QB McJones

Pontos de caixa não farão justiça ao quarterback novato dos Patriots, já que ele terminou o dia com 24 para 38 para 242 jardas com dois touchdowns e duas interceptações. Ambas as objeções vieram como se estivessem nas pistas de ultrapassagem mais do que o jovem QB.

Na rodada de abertura, Nelson Agulor não conseguiu marcar um bom passe que por sua vez deu a Micah Hyde uma oportunidade excepcional de interceptar a bola. O outro jogador do INT entrou para um passe que parecia fora das mãos de Hunter Henry. Jones lutou com quedas e falta de proteção de sua linha ofensiva a noite toda, mas ele ficou lá, lutou até o final e completou alguns belos passes apesar de perseguir os Patriots a noite toda.

No geral, a temporada 2021 de Jones certamente foi impressionante, apesar da maneira como terminou. Não há dúvida de que os Patriots podem ter encontrado seu futuro quarterback.

Perdedor: LP Kyle Van Noy

Kyle Van Noy foi convidado para trabalhar como espião para o quarterback do Bills, Josh Allen, na noite de sábado. No entanto, foi um dia ruim para encerrar uma temporada forte.

Van Noi lutou na cobertura e não foi capaz de fornecer pressão suficiente de nível dois, além de permitir que Allen basicamente fizesse o que queria. O veterano linebacker tem sido um jogador-chave na defesa dos Patriots nos últimos cinco anos, mas está ficando claro que a equipe precisa adicionar velocidade e desempenho esportivo ao seu linebacker para poder parar um quarterback como Allen.

Perdedor: linha ofensiva e defensiva

Dadas as circunstâncias, a partida entre New England e Buffalo seria decidida nas trincheiras. Infelizmente, ficou claro logo no início que os Patriots não foram capazes de obter um impulso e controlar a linha de combate corpo a corpo.

Ao longo do ano, os Patriots se orgulharam de jogar um futebol forte no ataque e na defesa, mas dominaram na noite de sábado. A defesa de corrida com vazamento, em particular, levantou sua cabeça feia novamente, caindo 176 jardas e duas aterrissagens em 26 movimentos sem ajoelhar.

Perdedores: S Adrian Phillips e S Kyle Dugger

Adrian Phillips tem sido um dos jogadores mais consistentes dos Patriots desde que veio do Carregadores de Los Angeles ano passado. No entanto, ele e o também defensor Kyle Duger não estavam à altura da tarefa como principal cofre dos Patriots.

A dupla permitiu que Dawson Knox tivesse uma noite de carreira, abrangendo 89 jardas por dois. Os Patriots precisarão de Phillips e Dogger para jogar melhor e servir como capitães em 2022 e além, especialmente se Devin McCourty não retornar no próximo ano.

Perdedor: TE Hunter Henry

Depois de pegar 30 jardas na sexta jogada corpo a corpo dos Patriots, Hunter Henry ficou sem trabalhar pelo resto da noite. O lado estreito também permitiu que a bola passasse por suas mãos, levando apenas à segunda interceptação de Mac Jones, quando os Patriots precisavam desesperadamente de algumas jogadas positivas no início do terceiro quarto.

Henry tem sido um alvo familiar para Jones durante toda a temporada, mas Bales garantiu que a vida seria difícil para o tight end de sábado à noite. Eles fizeram exatamente isso e, por sua vez, prejudicaram todo o crime da Nova Inglaterra.

Perdedor: CB Joejuan Williams

Com Jalen Mills fora da lista de reservas do Covid-19, os Patriots deram a Joejuan Williams a largada contra JC Jackson. Como ele durante a maior parte do ano, ele lutou quando viu um negócio extenso.

Williams foi queimado por 34 jardas de Emmanuel Sanders – não exatamente um piloto rápido – no início do terceiro quarto, após o qual foi colocado no banco pelo resto da noite. Outra partida decepcionante na segunda rodada antes da escolha do draft.