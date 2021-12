10 razões que Portugal é o melhor destino de saúde

De restaurantes vegetarianos a pranchas de remo, Portugal é um playground saudável para quem quer férias completas. Foto / Unsplash

Alguém mais sonha acordado com todas as aventuras que fará quando finalmente viajarmos para o exterior?

Depois de quase dois anos de medos e bloqueios de saúde global, não é nenhuma surpresa que as viagens de saúde estejam começando a se tornar uma forma de viajar para o exterior como uma forma de manter sua saúde mental, física e emocional.

Com o advento da cultura criativa centrada na comunidade, recursos naturais deslumbrantes e restaurantes e pousadas saudáveis, aqui estão 10 maneiras pelas quais Portugal é um destino épico para férias completas.

Faça uma alimentação saudável num dos novos restaurantes da moda que estão a surgir em Lisboa e no Porto. Foto / Unsplash

Coma alguma comida nutritiva

Como Los Angeles e Melbourne, o cenário baseado em plantas atinge as cidades de Lisboa e Porto bem e verdadeiramente, enquanto a maioria das cidades rurais são a meca para os mercados de agricultores e frutos do mar recém pescados. Procure alguns dos restaurantes vegetarianos e vegetarianos mais bem avaliados Zênite Ou O Pontanista Com um famoso pudim português pachadi (‘Bolo de creme‘), Porque os feriados são tudo uma questão de equilíbrio, não é?

Faça do almoço mais do que apenas uma refeição

Os portugueses não são apenas fãs do que comem, mas também da forma como comem. Como a maioria dos europeus, a hora da refeição também é uma oportunidade para sentar-se com amigos e família e desfrutar de uma refeição lenta e cuidadosa. Para uma experiência mais realista, veja Comer Em Lisboa, acolhe viajantes com pessoas locais que podem servir na sua casa.

Veja a Selena em Lisboa ou no Porto. Foto / Instagram

Vá para um resort de bem-estar moderno

Junto com o cenário gastronômico, os hostels também ganham melhorias na saúde. Olha a selena Porto E Lisboa Alojamento no Porto para alguma ioga no jardim, aulas de surf e piscinas no terraço ou uma experiência de alojamento de 5 estrelas. Se você está pensando em trabalhar e viajar a longa distância, você pode querer uma segunda casa em Lisboa ou um quarto em Dodos.

Desafie-se com uma caminhada até o topo da montanha

A ‘cidade de muitas montanhas’ pode ser uma caminhada desafiadora ou um passeio de bicicleta, mas o cenário sempre vale a pena. Como Roma, Lisboa foi construída entre sete montanhas, cada uma com uma história e uma vista da cidade únicas. Um dos mais altos São Jorge, O que vale a pena uma caminhada até o castelo épico do castelo.

Vá para a natureza

Na Nova Zelândia, ficamos muito mimados no que diz respeito à beleza natural, mas as praias de areia branca de Portugal, as praias espetaculares e as florestas protegidas ajudam-nos a ganhar dinheiro. Transferir a cidade para o Parque Nacional da Peneda-Gerês Montanhas Selvagens ou para o Parque Nacional Oceânico da Arrábida.

Pegue algumas ondas de classe mundial

Em 2011, o surfista Garrett McNamara apanhou a maior onda da Priya do Norde (30m), que, para quem conhece Portugal, não deve surpreender. Este país tem algumas das melhores ondas do mundo, mas não se preocupe, nem todas têm 10 andares! As praias de Peniche ou Algarve são perfeitas para todos os níveis.

Se você acha que a Hossier Lane de Melbourne é épica, vai adorar as ruas decoradas com arte portuguesa. Foto / Unsplash

Inspire-se com a Creative Street Art

Os azulejos azujelo brancos e azuis de Lisboa podem atrair a atenção de todos, mas não perca os ricos e elaborados murais que cobrem as paredes em Logo, Porto e Covilhã. Ao aprender sobre as maravilhas da modernidade e a história milenar da cidade, que melhor maneira de desfrutá-las do que dando um passeio pela cidade.

Suor na Ponte do Porto

Para ganhar adrenalina experimente ultrapassar a subida da Ponte do Porto. Com quase 300 degraus, esse suor vale as vistas aéreas da cidade.

Itália ou Portugal? Difícil dizer quando se anda em Moliciros. Foto / Unsplash

Desacelere com um passeio de barco sóbrio

Os canais do pensamento são exclusivos de Veneza? Pense de novo. A antiga cidade portuária de Aviro possui canais sinuosos que lhe valeram o apelido de “Veneza de Portugal”. Para obter as melhores vistas dos mercados e chalés da cidade, faça um passeio nos tradicionais barcos de fundo plano conhecidos como ”.Moliciros‘.

Faça exercícios de corpo inteiro na água

Se gosta das suas férias com Crystal Blue Water, treinos desafiadores e diversão, vai querer tirar partido da cultura do stand-up paddleboarding em Portugal! As descoladas cidades litorâneas de Peniche e Santa Cruz são os principais locais para oferecer este treino de corpo inteiro.