Zoom anuncia um novo modo de ‘Foco’ para os alunos

A Zoom anunciou esta semana algumas atualizações para a popular plataforma de videoconferência. O aplicativo está introduzindo um novo modo de ‘Foco’ hoje que é projetado principalmente para evitar que os alunos se distraiam durante as aulas online.

À medida que as aulas online se tornam mais do que necessárias em todo o mundo devido à pandemia COVID-19, os aplicativos de chamadas de áudio e vídeo estão constantemente adicionando novos recursos e melhorando seus serviços para uma melhor experiência. agora mesmo Ampliação Ele oferece um modo de foco, que pode ser usado por qualquer pessoa, mas é ideal para professores.

A empresa revelou o recurso pela primeira vez em Postagem no blog (através da A beira) hoje mais cedo. Depois que o host habilitou o modo de foco, os outros participantes não poderão se ver na chamada. O host ainda terá acesso às webcams de todos os participantes, mas as outras pessoas não se distrairão com os vídeos ao vivo de seus colegas.

O modo Focus permite que os professores assistam aos vídeos de seus alunos e permite que os alunos vejam seus professores sem ver os outros participantes da turma. Com esse recurso, os professores podem supervisionar suas aulas, mas os alunos não se distrairão com as imagens de vídeo de seus colegas nem se sentirão constrangidos ao ligar a câmera.

De acordo com o Zoom, o recurso pode ser habilitado para contas, grupos ou até mesmo usuários individuais. O modo de foco pode ser acessado por meio do botão Mais que aparece durante uma chamada.

Modo de foco no iOS 15

iOS 15 Ele também vem com um novo recurso chamado Modo de Foco. No entanto, funciona de maneira diferente da nova opção adicionada ao Zoom.

Com o Modo de foco no iOS, os usuários podem criar perfis de foco para diferentes atividades, como dormir, trabalhar ou estudar. Cada perfil pode ter diferentes aplicativos e contatos permitidos, portanto, nem todas as outras pessoas que não estão na lista irão notificá-lo quando este modo for ativado. Os usuários também podem ocultar aplicativos da tela inicial quando o modo de foco está ativado e até mesmo agendar um perfil para um horário ou local específico.

Espera-se que o iOS 15 esteja disponível para todos os usuários neste outono.

