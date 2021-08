Yankees vencem Atlanta Braves para avançar para 11 vitórias consecutivas

ATLANTA – Até o recente colapso de Aroldis, Chapman não poderia ter atrasado os Yankees.

Eles venceram seu 11º jogo consecutivo na noite de terça-feira, com uma vitória por 5-4 sobre os Braves em Truist Park, mas não antes de mais um drama tardio e um resgate de Wandy Peralta, que fez Freddy Freeman voar para a esquerda com as regras carregadas para acabar com ele.

O diretor Aaron Boone disse sobre Peralta: “É a situação mais difícil em que você pode entrar: Freddy Freeman olhando para você carregado e executado”.

Chapman dispensou o single de Adam Duvall para começar seu problema de nono inning.

Com os dois fora, Chapman andou com a raquete de pitada de Iyer Adrianza. Depois de visitar o técnico Matt Blake, Chapman quase derrotou Ozzy Albis, mas Albis cometeu uma falta por 3-2 e, em seguida, venceu Rugend Odor pelo terceiro lugar para segurar as bases.

Chapman levou Jorge Soler à força em Duval, reduzindo a vantagem dos Yankees para um antes de Peralta enfrentar Freeman. Ele perdia por 3-1 antes de lançar cinco mudanças consecutivas.

Rougned Odor comemora seu home run na sétima rodada contra o Braves. Getty Images

Freeman mandou o último para a extrema esquerda, onde Joey Gallo pescou, e finalmente permitiu que os Yankees expirassem.

O redator da equipe do Yankees, Andrew Heaney, disse que a extensão dos campos pegou os “loucos” de Peralta. E graças a Peralta, os ianques sobreviveram.

“Jogamos muitos deles”, disse Boone. “Mais do que qualquer outra pessoa no campeonato. Estamos muito confortáveis ​​nas partidas disputadas. Jogamos nosso jogo nele.”

“Mesmo quando as coisas começam a bater no ventilador e as coisas não acontecem do nosso jeito, não entre em pânico”, disse Aaron Judge.

O resultado final é a mais longa sequência de vitórias do Yankees desde sua 11ª vitória consecutiva em 1985, quando terminaram em segundo lugar no Oriente Médio, atrás dos Blue Jays, perdendo-os na pós-temporada.

Os números deste ano têm um final diferente, já que os Yankees, que estão tentando disputar o título da divisão com o Rays, buscam garantir pelo menos uma vaga.

Na terça-feira, eles tiveram homer de duas corridas do DJ LeMahieu e fotos solo de Giancarlo Stanton e Odor, bem como ação sólida de Bullpen – além de Chapman. Boone defendeu Chapman, observando que talvez o rebatedor Odor devesse ter terminado o jogo.

Mas o gerente também reconheceu isso quando chegou a nona entrada: “Temos que descobrir. O resultado final é que muitas pessoas estão fazendo coisas boas lá embaixo.”

Embora seja “tudo em jogo”, Chapman ainda terá oportunidades de fechar partidas.

No entanto, Chapman não conseguiu finalizar as duas últimas oportunidades de economia. O Yankees recorreu a Lucas Lugg para encerrar a vitória da última quarta-feira sobre o Red Sox.

Peralta – cuja performance Boone chamou de “enorme … apenas corajosa” – também será uma parte importante da mistura.

O Yankees superou um déficit de 2-0 com Homer Stanton para ultrapassar o segundo lugar e canção RBI de Gary Sanchez para o quarto.

Eles assumiram a liderança no turno seguinte, quando LeMahieu acertou Homer em duas rodadas do titular do Braves, Charlie Morton, para fazer o 4-2. Este foi o nono Homer de LeMahieu nesta temporada.





Heaney se acalmou e só permitiu um par de quatros no primeiro tempo antes de ser removido.

Com os corredores nas curvas em quinto lugar, Austin Riley escolheu o meio para marcar para os Alpes. Freeman tentou chegar perto da largada, quando o juiz se esforçou para acertar a bola e atirou em Andrew Velasquez, que acertou um chute poderoso em Sanchez no tabuleiro.

Sanchez aplicou uma marca de furto em Freeman, que foi convocado. Replays mostraram que poderia ter sido seguro e os Braves desafiaram a jogada, mas a chamada externa foi mantida, deixando o Yankees na liderança.

Smell liderou a sétima entrada com Homer e Chad Green jogou duas rodadas sem gols – auxiliado por outro erro em Atlanta, onde Riley foi expulso em segundo para terminar a corrida, um desempate.

O Brave Chapman deu nova vida, mas os Yankees resistiram.