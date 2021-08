Xylella Fastidiosa foi identificada em plantas de alecrim em Portugal

Autoridades em Portugal encontraram Cylella fastiosa Bactéria em duas plantas de alecrim no centro e sul do país.

A Direcção-Geral da Alimentação e Medicina Veterinária disse ter identificado amostras durante exames de rotina em Lisboa e Algarve. Um total de 166 amostras estão sendo estudadas.

Veja também: Subsídio oferece financiamento para pesquisa de biopesticidas Cylla fostiosa

Todas as plantas susceptíveis à Xylella fostiosa são testadas tanto no Algarve como em Lisboa, com um perímetro de 50 metros, no sul de Portugal. Além disso, uma zona tampão de 2,5 km foi instalada em ambos os locais Impede a propagação de doenças.

As autoridades não conseguiram identificar como o espécime de alecrim foi afetado, mas dizem estar preocupados que isso possa estar por trás das infecções espúrias de inseto Philenus comumente conhecidas como cigarrinha.

Esforços estão em andamento Andaluzia E para a italia Monitore o movimento do inseto, Que é um dos principais vetores do patógeno mortal da oliveira.

O primeiro caso de Portugal foi confirmado em dezembro de 2018 por Cylella Fostiosa, uma bactéria identificada em plantas de lavanda em um zoológico do norte do país. No entanto, não é muito difundido no país e não afeta os olivais.

De acordo com o Sistema Europeu e Mediterrâneo de Proteção de Plantas, Xylla fosteosa entra em erupção Confiante Nos outros três países europeus: França, Itália E Espanha.