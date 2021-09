WhatsApp multou US $ 267 milhões por violar a lei de privacidade da UE

O WhatsApp do Facebook foi multado em 225 milhões de euros (US $ 267 milhões) por violar as regras de privacidade de dados da União Europeia. Comissão de Proteção de Dados da Irlanda (DPC) anunciou a decisão em Resumo de 89 páginas (PDF), observando que o WhatsApp não informou adequadamente os cidadãos da UE sobre como lida com seus dados pessoais, incluindo como essas informações são compartilhadas com sua empresa-mãe.

O WhatsApp foi solicitado por atualizações muito longas política privada e alterar a forma como os usuários são notificados sobre o compartilhamento de seus dados. Isso o deixará em conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa (GDPR), que rege como as empresas de tecnologia coletam e usam dados na União Europeia. O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) entrou em vigor em maio de 2018, assim como o WhatsApp Uma das primeiras empresas Estar exposto a questões de privacidade de acordo com o regulamento.

Um porta-voz do WhatsApp disse em um e-mail para A beira A empresa vai apelar da decisão.

O WhatsApp tem o compromisso de fornecer um serviço seguro e privado. Trabalhamos para garantir que as informações que fornecemos sejam transparentes e abrangentes e continuaremos a fazê-lo. ”“ Não concordamos com a decisão de hoje sobre a transparência que demos às pessoas em 2018 e as penalidades são totalmente desproporcionais ”.

A decisão da DPC lançou uma investigação em 2018 e é a segunda maior multa imposta pelos regulamentos do GDPR. Em julho deste ano, a Amazon foi multada em um recorde de US $ 887 milhões por violar as leis de privacidade da UE.