Washington FL restringe a lista de novos apelidos em potencial

o Time de futebol de Washington Parece que ele está perto de decidir sobre um apelido ou apenas manter o que tem por mais de um ano depois de decidir abandonar o apelido Redskins.

O co-CEO da WFT, Tanya Snyder, disse a Adam Schefter da ESPN sobre isso notação de áudio A equipe está reduzida esta semana a cerca de oito possibilidades quando se trata do novo título da equipe. Snyder enfatizou os oito títulos de shifter “ouvidos” que a organização amava.

CLIQUE AQUI PARA MAIS COBERTURA DE ESPORTES NO FOXNEWS.COM

Os apelidos são Armada, Chiefs, Major General, Redhawks, Commanders, Red Wolves, Defenders e WFT.

Snyder acrescentou que a franquia foi reduzida a três nomes de que gostou, mas não disse quais.

Em agosto, a lista parece ter incluído Redhogs. A franquia produziu uma série na web sobre Youtube É chamado The Making of the Brand, e no terceiro episódio da série, o líder da equipe Jason Wright se senta com o diretor técnico Ron Rivera e o gerente geral Martin Mayhew. Wright mostrou a seus companheiros alguns finalistas.

No vídeo, alguns fãs concordaram que Washington Red Wolves seria um bom nome para um time.

Amary Cooper dos Cowboys: Acho que sou o melhor recebedor da liga

“Começamos com 40.000 postagens e, a partir daí, começamos a cair para uma quantidade menor”, ​​disse Wright no vídeo. “Isso nos deu uma visão ampla de como o público e nossa base de fãs se sentem como organização e onde eles querem nos ver.”

Wright mais tarde tweetou que a lista no vídeo não era o apelido final.

Wright disse à Associated Press em julho que a organização estava reduzindo o elenco com uma revelação oficial prevista para ocorrer antes do Draft de 2022 da NFL.

Um título em potencial, os Warriors, foi removido da lista em julho.

CLIQUE AQUI PARA O APP FOX NEWS

Ele disse em um comunicado sobre Site da equipe Que o novo nome não mostraria nada relacionado aos nativos americanos. Wright disse que o novo nome deve atrair mais pessoas para apoiar a equipe e que o novo nome não deve ser ofensivo para ninguém.

A Associated Press contribuiu para este relatório.