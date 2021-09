WarioWare: Get It Together! revisão (alternar)

Todos nós esperamos muito tempo para poder mergulhar no novo WarioWare, em termos de uma entrada adequada e totalmente formada na série – um jogo que não é compilação de maiores sucessos ou Cruz piloto Já se passou mais de uma década desde que a última grande adição à franquia foi abandonada. No entanto, a longa espera acabou e WarioWare: Get It Together! Valeu a pena a parada prolongada. A Nintendo foi em frente e realmente abalou as coisas com este lançamento, e é uma mudança que valeu a pena. Este pode ser o melhor software WarioWare ainda.

Claro, se você tem seguido o hype pré-lançamento ou percorrendo a demo do jogo na eShop, sem dúvida você saberá tudo sobre a maior mudança que veio com este. Pela primeira vez na série, o colorido elenco de personagens de WarioWare – até este ponto limitado a aplausos do lado de fora – agora são totalmente jogáveis. Sim, em vez de controlar diretamente os mini jogos malucos, em WarioWare: Get It Together! Agora você terá que arrancar pelos das axilas, apertar pasta de dente, tampar narinas, dançar ao redor de banheiros, etc., fazendo uso das habilidades únicas de todos os membros da equipe do jogo jogável.

Capturado em um switch Nintendo (portátil / não incluído)

É uma mudança que instantaneamente sobrepõe camadas à jogabilidade central da franquia, mas também é perfeitamente renderizada e equilibrada para não estragar o caos mágico que faz esta série perturbadora funcionar. Acrescente a isso o fato de que a jogabilidade cooperativa agora foi tecida na estrutura dos minijogos apresentados aqui, e você tem WarioWare aumentando as apostas em termos de proezas características da série. E O número de maneiras com as quais você tem que lidar.

Partindo com o modo de história principal, Wario e o resto de sua equipe são sugados para o mais recente console de videogame caseiro enquanto precisam jogar 200 minijogos malucos para esmagar os bugs desagradáveis ​​que os levaram até lá. . A campanha aqui é apresentada em um mapa que leva a mundos diferentes, cada um relacionado a um sabor diferente do minijogo. Você tem programas Nintendo Classics de 9-Volt, Dribble, Spitz’s Fantasy com tema e esportes Jimmy-T, por exemplo, bem como muitos remixes e modos de batalha de chefe para cada região.

O modo de história aqui pode ser jogado no modo de um jogador ou no modo cooperativo para dois jogadores e faz um ótimo trabalho ao apresentá-lo a cada um dos personagens escolhidos no jogo e às diferentes habilidades que eles trazem para a mesa. Quer seja o ataque de carga de Wario, braço Mona, 9V Yoyo ou raio trator Urbolone, você precisará se familiarizar com os padrões de movimento e ataque de cada membro da tripulação para obter os melhores resultados e seguir em frente. O ritmo do jogo foi aumentado.

Felizmente, por mais que haja uma variedade surpreendente de como cada personagem faz seu trabalho, uma decisão inteligente foi tomada para manter os controles muito simplificados, o que significa que você nunca precisa se preocupar em mover o controle esquerdo (a menos que você ‘ re um 18 volts, que não pode se mover!) e ataque com o botão ‘A’. Sim, não há itens de controle de movimento específicos para lidar, e nenhum aplicativo para touchscreen ou sacudir seu controlador para raspar a barba de alguém, mas contamos a profundidade adicionada por uma variedade de movimentos de personagem mais do que compensando a perda desses itens aqui.

Ele também adiciona uma camada estimulante de confusão e tensão conforme os minijogos começam – especialmente se você escolher escolher aleatoriamente quais personagens o jogo escolhe, em vez de escolher seu próprio time feito sob medida – já que sempre há uma fração de segundo onde você precisa para pensar sobre o objetivo, seja qual for o desafio que está sendo apresentado a você, apenas enquanto simultaneamente tenta se lembrar de como seu personagem atual se move e ataca. No modo single player, é agitado; Em co-op, é um jogo totalmente sem sentido. Tentar orquestrar o sucesso com um amigo aqui enquanto vocês dois lutam com as peculiaridades de seus atuais membros da equipe leva a uma carnificina hilariante e contínua, e uma grande carnificina possível graças a esses controles super simples (este escritor de sete anos está abrindo caminho através do modo de história em poucos minutos após pegar o Joy-Con).

Todas as preocupações que tínhamos sobre como os diferentes personagens estariam em desvantagem nos diferentes minijogos também foram imediatamente extintas, já que o jogo se adapta aos estágios rapidamente dependendo de quem você escolheria para jogar. Tome 18 volts, por exemplo: ele não pode se mover, mas pode atirar, então qualquer nível que ele jogue que exija movimento é equipado com anéis dourados que ele pode atirar e segurar para fazer seu caminho até a linha de chegada. É algo superinteligente que torna cada membro da tripulação uma opção viável – embora alguns sejam definitivamente mais úteis do que outros em certos cenários.

Você também pode pular para a área Break Room do jogo para selecionar um personagem e praticar seus movimentos para o conteúdo do seu coração, até mesmo escolher qualquer estágio do modo Play-O-Pedia, escolher um membro da equipe e ficar ocupado dominando cada detalhe de como você objetos de ataque.

Se isso é tudo que WarioWare tem a ver: Prepare-se! Trazidos para a festa, ficamos mais do que felizes com o que tínhamos, mas há muito o que nos deleitar com os outros modos de jogo aqui, e o mais saboroso deles pode ser encontrado no Variety Pack, uma seleção de jogos mais longos Up para quatro jogadores cria um frenesi multiplayer emocionante. Existem algumas coisas simples aqui, Gotta Bounce, por exemplo, permite que você e seus amigos mantenham a bola no ar pelo maior tempo possível, enquanto High Five é basicamente um jogo de vôlei WarioWare. No entanto, existem alguns esforços verdadeiramente únicos, como Daily Grind, um jogo de plataforma side-scrolling que vê até quatro pessoas se unirem para passar de nível, coletar contratos, eliminar rivais e trocar constantemente. Os personagens seguem para o escritório de Wario.

Há também o Rising Star, que vê dois jogadores julgados por seu desempenho em um minijogo aleatório, recebendo uma estrela de ouro por sua maior contribuição para a vitória ou recebendo uma por uma aposta ruim, com uma vitória de primeira a cinco estrelas. Depois, há nosso favorito pessoal até agora, Puck’er-Up, onde dois a quatro jogadores mergulham em um frenesi de hóquei de mesa, no qual o jogador que consegue marcar primeiro tem a tarefa de participar de um minijogo em uma tela pequena enquanto joga. Outros jogadores atacam a dita tela para impedir suas chances de sucesso. É algo divertido que realmente se baseia no lado multijogador da ação e o torna muito divertido com os amigos.

A única oferta online do jogo, a Wario Cup, parece uma oportunidade perdida, no entanto, temos que dizer. Adoraríamos poder entrar em todos os minijogos aqui com amigos e jogadores aleatórios ao redor do mundo a qualquer momento, mas, infelizmente, este é apenas o desafio semanal / ranking online. No entanto, embora possa não ser assim exatamente O que queríamos, ele oferece pelo menos alguns truques divertidos que vêem as regras e a mecânica dos minijogos destruídas conforme você tenta alcançar uma pontuação de qualificação, entrar na tabela de classificação e ganhar um prêmio por seus esforços.

Esses prêmios, aliás, vêm na forma de bugigangas – que também podem ser compradas com moedas na loja do jogo – que são usadas para atualizar os cargos dos membros da sua equipe. Todo mundo começa como um espírito livre aqui, mas pode subir de nível através de diferentes estágios, dando-lhes bugigangas para desbloquear opções de personalização de bônus (novas paletas de cores) e arte da galeria. Em termos de colecionáveis, é tudo muito básico, mas para aqueles de vocês que descobrem, há muito o que fazer aqui e levará muito tempo para desbloquear todas as opções de paleta de cores e obras de arte para cada personagem.

Com as missões voltando para completar o pacote – expandido aqui para desafiar a lista completa de personagens a realizar todos os tipos de feitos específicos (e desafiadores) dentro dos minijogos – há muito o que fazer em WarioWare: Get It Together! Esteja você vindo para este solo ou planejando jogar com um grupo de amigos, o que a Nintendo adicionou à mecânica central resulta em nossa entrada favorita na franquia até agora, uma que retém o caos insano pelo qual a série é conhecida por enquanto trazendo novos níveis de profundidade e escolha em como você faz isso. Nós conhecemos Jogue através de uma seleção impressionante de minijogos.

O jogo funciona perfeitamente nos modos encaixado e móvel, e com uma oferta online um pouco decepcionante – e uma estranha falta de dublagem de Wario em cenas de filmes – para reclamar, WarioWare: Get It Together! É a estreia da série no Switch.