Você quer viver em Marte? É assim que pode ser

Embora estejamos todos no mesmo planeta, cada pessoa tem uma existência única. Muito disso está enraizado em como é viver, incluindo cultura, clima e meio ambiente. Apenas viajar para outro lugar já abre uma nova experiência completamente diferente daquela que você já conhece.

Apaixonado por garantir que a raça humana chegue a Marte? Esta é sua chance de ajudar.

Inscreva-se para se tornar um membro da tripulação em Primeira simulação da NASA de viver em Marte por um ano . Você poderia ser uma das quatro pessoas que vivem e trabalham em um habitat chamado Mars Dune Alpha no Johnson Space Center da NASA em Houston.

Uma simulação de uma missão na Terra antes de ir para o Planeta Vermelho pode ajudar a NASA a resolver todos os problemas.

Como aprendemos com exploradores robóticos como o Perseverance, Marte apresenta uma fronteira complicada. A equipe do Perseverance aqui na Terra tem uma ideia de por que a sonda falhou em sua tentativa de coletar uma amostra da superfície de Marte na semana passada: As rochas desabaram sob pressão

Há muito tempo

Diga olá aos “caminhoneiros de estrada de gelo” originais que tiveram um longo caminho a percorrer e pouco tempo para chegar lá. Os mamutes já viajaram grandes distâncias em sua vida, viajando o equivalente a quase duas vezes a circunferência da Terra.

A análise de uma presa de 17.000 anos revelou esse fato surpreendente, entre outros insights sobre a vida dos mamutes. Os animais tinham bons motivos para fazer viagens tão longas: sua sobrevivência dependia disso.

O mamute, uma vez com presas, morreu aos 28 anos, informações da análise Ela revelou o possível motivo de sua perda

missão crítica

Nosso planeta está esquentando mais rápido do que se pensava anteriormente, e a janela está se fechando para evitar mudanças catastróficas que alterariam a vida como a conhecemos, de acordo com Um relatório histórico foi divulgado esta semana pelo Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Conforme nos aproximamos rapidamente do limite de temperatura global de 1,5 ° C, os cientistas identificaram um O culpado para conter: metano

O gás invisível e inodoro tem um poder de aquecimento de mais de 80 vezes no curto prazo do que o dióxido de carbono. Sua concentração em nossa atmosfera é mais alta agora do que em qualquer outra época nos últimos 800.000 anos. Reduzindo Dependência de combustíveis fósseis e emissões de metano Decisivo.

nós somos família

no início Um túmulo de 1.000 anos na Finlândia pode pertencer a uma pessoa não binária De acordo com um novo estudo. Os pesquisadores chegaram a essa hipótese após conduzirem uma análise genética de um osso recuperado da sepultura.

A tumba foi descoberta pela primeira vez em 1968. Na época, os pesquisadores acreditavam que ela pertencia a uma guerreira, porque a tumba continha joias e roupas femininas, junto com uma espada original. Este elaborado enterro indica que a pessoa era altamente respeitada em sua comunidade.

As descobertas sugerem que o conceito de uma identidade não binária – quando uma pessoa não é definida como homem nem mulher – pode ter existido na Europa medieval.

Dino moderado!

Pesquisadores anunciaram a descoberta de um O terrível “dragão” que sobrevoou a Austrália Milhões de anos atrás, ele semeou o terror nos corações de jovens dinossauros.

Ele tem uma envergadura de cerca de 7 metros e já foi o maior réptil voador da Austrália.

Dois novos tipos de dinossauros também foram descobertos no noroeste da China, e as criaturas eram muito grandes Quase do tamanho de uma baleia azul

Um foi estimado em mais de 20 metros (65,6 pés) de comprimento, enquanto o outro tinha 17 metros (55,77 pés). As baleias azuis variam em comprimento de 23 a 30 metros (75 a 98 pés). Esses gigantes de pescoço comprido caminharam pela Terra de 120 a 130 milhões de anos atrás.

descobertas

Explore essas novas descobertas:

— uma Quebra-cabeça de 1900 anos Foi descoberto por trabalhadores que cavavam em busca de uma importante fonte de água no Nordeste da Inglaterra.

– Os botânicos encontraram um Nova planta carnívora Na costa do Pacífico. Embora não seja uma “pequena loja do terror”, esta planta é uma má notícia para percevejos.