Vietnã envia tropas e emite ordens de permanência em casa à medida que as mortes de COVID-19 aumentam

Um homem que vive em uma área fechada recebe alimento através de uma barreira durante a pandemia de coronavírus (COVID-19) na cidade de Ho Chi Minh, Vietnã, 20 de julho de 2021. Foto tirada em 20 de julho de 2021. REUTERS / Stringer

Cidade do sul é responsável por 80% das mortes por coronavírus

Tropas se mobilizam para impor o bloqueio e entregar comida

PM exige testes abrangentes em Ho Chi Minh

A crise surge mais de um ano depois que o vírus foi contido

HANOI (Reuters) – As autoridades vietnamitas disseram na sexta-feira que enviarão tropas para a cidade de Ho Chi Minh e impedirão os residentes de deixar suas casas, já que a maior cidade do país adota medidas drásticas para desacelerar a crescente taxa de mortalidade causada pelo coronavírus.

O pedido mais difícil no Vietnã até agora ocorre em meio a um aumento nas mortes e infecções, apesar de semanas de medidas de bloqueio no shopping para 9 milhões de pessoas, o epicentro do surto mais mortal do país.

“Estamos pedindo às pessoas que fiquem onde estão, não saiam. Cada casa, empresa ou fábrica deve ser uma fortaleza antiviral”, disse Pham Duc Hai, vice-presidente da autoridade de coronavírus da cidade, na sexta-feira.

O governo disse que está se preparando para mobilizar a polícia e o exército para fazer cumprir o bloqueio e fornecer alimentos ao público.

A polícia foi vista por um alto-falante percorrendo áreas residenciais na sexta-feira, instruindo as pessoas a seguirem os protocolos e garantindo o fornecimento de alimentos.

O Ministério da Defesa planeja enviar 1.000 trabalhadores médicos e equipamentos médicos no fim de semana, de acordo com um documento militar visto pela Reuters.

A mídia estatal noticiou que o governo também estendeu as restrições na sexta-feira na capital, Hanói, por mais 15 dias.

Notícias sobre o agravamento da crise do coronavírus atingiram as ações vietnamitas na sexta-feira com seu índice de referência (.VNI) 3,3% fechado.

O Vietnã tem demorado a comprar vacinas e até o final de abril tinha um dos melhores registros de contenção do mundo, com 35 mortes e pouco mais de 2.900 casos em 1º de maio.

Mas, desde então, esse número saltou para mais de 312.000 casos e 7.150 mortes, com cerca de metade das infecções e 80% das mortes apenas na cidade de Ho Chi Minh.

Metade dos residentes da cidade de Ho Chi Minh recebeu pelo menos uma dose da vacina COVID-19, mas em uma reunião na noite de quinta-feira, o primeiro-ministro Pham Minh Chin ordenou que as autoridades conduzissem testes em massa lá também.

“Se você não testar todos eles nas próximas duas semanas, a culpa será sua”, disse Chen ao ministro da Saúde, Nguyen Thanh Luong, na reunião, de acordo com a emissora estatal VTV.

Edição de Martin Petty

