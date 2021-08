Vencedores e perdedores nos invasores vencem os carneiros

Após uma semana jogando o esperado e produtivo ataque dos Raiders, o quarterback Nathan Peterman teve azar contra o Rams, mas se recuperou para liderar o Las Vegas na vitória pré-temporada por 17-16 no SoFi Stadium em Los Angeles.

Mas, ao longo do jogo, muitos Raiders tiveram a chance de impressionar o técnico John Gruden, enquanto Las Vegas se prepara para reduzir seu plantel antes da temporada regular. Alguns sim e outros não. Aqui estão os vencedores e perdedores do Raiders na segunda semana da pré-temporada.

Vencedores

Nate Hobbs

Pela segunda semana consecutiva, o linebacker em ascensão Nate Hobbs impactou o jogo por trás da seqüência de scrimmage. Ele mostrou um instinto impressionante ao fazer desarmes para derrotas no início do jogo, lendo um passe para a direita com tempo de sobra para dar um soco no wide receiver JJ Koski de Rams, forçando um chute.

O coordenador defensivo Gus Bradley também o enviou para outro ataque precoce, assim como ele fez na semana passada. Desta vez, Hobbs perdeu o quarterback, embora ele tenha colocado as mãos nele. Mas ele mostrou uma velocidade surpreendente ao entrar no campo. No terceiro quarto, Hobbs fez uma jogada profunda no colégio também, com uma objeção atlética.

Os Raiders podem ter feito uma descoberta real em Hobbs. Uma escolha na quinta rodada, ele está prosperando na defesa de Bradley até agora. Isso é uma sorte para Las Vegas. Ele deve começar como cornerback de níquel, com o veterano Neven Lawson suspenso para abrir a temporada.

Alex Leatherwood

A seleção da primeira rodada dos Raiders é um trabalho em andamento e deve evoluir rapidamente. Las Vegas precisa ser uma rocha no manejo certo desde a primeira semana, seja novato ou não.

Leatherwood jogou cedo no jogo e teve ótimos momentos em várias jogadas rápidas, cortando os dois pés graciosamente e empurrando os defensores para trás. Muitos desses momentos foram quando ele e outro rebatedor estavam 2-a-1 contra o streak man do Rams, mas ele fez seu trabalho e muito mais.

Ele parecia forte na defesa de passes também, mas seu momento de vitória veio quando ele recebeu um ataque relâmpago de um zagueiro menor. Leatherwood lutou uma semana atrás com tarefas perdidas, então foi uma melhoria significativa. Além disso, ele parece ser um atleta de elite na maioria de seus movimentos, exatamente como anunciado.

Marcel Atman

O ataque dos Raiders lutou muito depois que Trey Rajas voltou com um excelente quarto lugar e um gol no primeiro quarto, com o zagueiro Nathan Peterman tendo azar com um bloqueio ruim e bolas invertidas que se transformaram em duas interceptações.

Mas, no quarto período, o grande recebedor Marcel Atmann sacudiu seu zagueiro e se abriu para passar as 29 jardas de Peterman, dando a Las Vegas uma vantagem de 17 a 10. Convocado para o primeiro ano do técnico Jon Gruden com os Raiders em 2018, Ateman permaneceu na franquia, apesar de seu pouco tempo de jogo. Um grande tipo de WR que falta à equipe, Ateman fez seu caso para permanecer o piloto de sábado.