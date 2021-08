Veja quanto custa consertar um Z Fold 3 ou Z Flip 3 com uma tela quebrada

As novas dobras da Samsung são interessanteA empresa focou nisso tornando-o o mais durável possível – Mas às vezes acontecem acidentes. Perguntamos à Samsung quanto custaria substituir a tela do Z Flip ou do Z Fold 3 caso algo desse errado, e foi o que a empresa nos informou.

Samsung fornece um Garantia de um ano Com os telefones, se sua tela quebrar de forma coberta, você não precisa pagar pelo conserto. Fora da garantia, consertar a tela dobrável interna do Z Fold 3 custa $ 479. Fazer o mesmo com o Z Flip 3 custa $ 369. Felizmente, as telas externas são muito mais baratas – consertar uma tela externa quebrada custará US $ 149 pela dobra e US $ 99 pela tela.

Fora da garantia, a tela dobrável custa $ 479 para substituir, Flip custa $ 369

A Samsung também oferece uma assinatura Samsung Care Plus, que custa US $ 12,99 por mês para qualquer telefone (embora a Samsung atualmente tenha um acordo de pré-venda em que você não precisa fazer pagamentos Care Plus por 12 meses). Para assinantes do Care Plus, a Samsung afirma que há uma taxa de US $ 249 para conserto de telas fora da garantia – embora a empresa diga que a “franquia cobre até três consertos de telas por ano”. Care Plus também estende sua garantia por mais dois anos após o vencimento do original.

Para telefones não dobráveis ​​tradicionais, geralmente há a opção de consertar a tela por conta própria, o que pode custar menos do que o fabricante. No entanto, para os novos dispositivos dobráveis ​​da Samsung, é improvável que seja fácil. O já mencionado impulso da Samsung para a durabilidade significa Os telefones estão cheios de coisas pegajosas que são difíceis de remover Como fita adesiva, cola e pegajosidade. A empresa diz que as telas dobráveis ​​são feitas de várias camadas e seladas com um “adesivo sensível à pressão”. Como alguém que quebrou sua cota de hardware, isso soa como um pesadelo absoluto.

Os preços para consertar novos dispositivos dobráveis ​​são mais baixos do que os das versões antigas

No entanto, esta não é uma grande mudança. Não é como se os dispositivos dobráveis ​​Samsung anteriores fossem fáceis de consertar. E embora os preços da empresa sejam mais altos do que os de consertos de telefones tradicionais – a tela do iPhone 12 está quebrada Custa $ 279 para substituir; O Galaxy S21 5G custa US $ 199 – a Samsung cobra menos do que antes. De acordo com o site da SamsungO display interno do Z Fold 2 custa US $ 549 para substituí-lo fora da garantia e o Z Flip 5G custa US $ 499, embora Dependendo de quando você comprou o telefoneVocê pode ser elegível para uma troca única por muito menos.