Veja por que a próxima estação espacial é comercial

A Estação Espacial Internacional teve seu início em 1998, quando suas primeiras peças foram lançadas, e agora está mostrando sua idade.

Desde 2000, a Estação Espacial Internacional hospeda constantemente um grupo rotativo de astronautas de 19 países. A estação contém o único laboratório para pesquisa de microgravidade de longo prazo e tem sido fundamental para uma série de avanços científicos, incluindo a criação de sistemas de filtragem de água mais eficientes e a exploração de novas maneiras de tratar doenças como o mal de Alzheimer e o câncer.

“A ISS está atualmente aprovada para operar até pelo menos dezembro de 2024 com nossos acordos com parceiros internacionais”, disse Angela Hart, diretora do Escritório Comercial do Programa de Órbita Terrestre Baixa da NASA. “No entanto, como estamos trabalhando ativamente para continuar a fazer ciência e pesquisa, entendemos que em algum momento a Estação Espacial Internacional terminará sua vida.”

Mas é possível que a NASA não construa a próxima estação espacial. Em vez disso, a agência contará com tecnologia de empresas externas. Alguns, como o Sierra Space no Colorado e o Axiom Space, com sede em Houston, estão construindo suas próprias estações espaciais comerciais.

Assista ao vídeo acima para saber mais sobre o futuro da Estação Espacial Internacional e as empresas que estão construindo seus sites espaciais.