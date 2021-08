Veja o fabricante de foguetes Astra fazer uma segunda tentativa de lançar um míssil do Alasca

[Please refresh the page if you do not see the video player above.]

construtor de foguetes Espaço Astra Será lançado pela primeira vez Desde que a empresa se tornou públicae visa alcançar a órbita pela primeira vez.

A nova empresa espacial interrompeu sua primeira tentativa de lançamento na sexta-feira, acionando os motores do foguete por um momento e depois parando.

A Astra lança seu foguete LV0006 do complexo do Pacific Spaceport em Kodiak, Alasca. O lançamento é o primeiro de seu tipo para o Astra que mantém um cliente pagante com Contrato da Força Espacial dos EUA de sempre Para testar uma carga em seu próprio programa de teste espacial.

O veículo tem 43 pés de altura e se encaixa no menor segmento de foguetes do mercado de lançamento. A meta da Astra é lançar o maior número possível de seus pequenos foguetes, com o objetivo de lançar um por dia até 2025 e reduzir ainda mais seu preço de US $ 2,5 milhões.

A missão de sábado, reprogramada depois que o Astra frustrou a tentativa de lançamento de sexta-feira, está testando uma variedade de atualizações do míssil Astra desde sua última missão em dezembro. Enquanto a missão anterior alcançava o espaço, o foguete ficou sem combustível e estava prestes a entrar em órbita.