Veja Mark Zuckerberg se espatifando em travesseiros com uma espiada nos óculos elegantes

Andrew “Bose” Bosworth, um funcionário do Facebook, postou um vídeo dele jogando travesseiros em Mark Zuckerberg.

O vídeo pode ter sido capturado com os novos óculos inteligentes do Facebook feitos por Ray-Ban.

Ray-Ban postou recentemente uma página de teaser em seu site em 09.09.21.

Podemos ter espiado os óculos inteligentes do Facebook na forma de Mark Zuckerberg sendo jogado com travesseiros.

Na segunda-feira, Andrew “Bose” Bosworth, CEO do Facebook, postou um vídeo no Twitter mostrando trechos de seu dia a dia: pescando com sua família, brincando com milho no quintal e … jogando travesseiros em seu chefe.

Enquanto Zuckerberg ficou surpreso com os dois primeiros – tanto que foi carregado ao chão por uma grande almofada – ele conseguiu pegar o terceiro, erguendo os braços vitoriosamente:

Dado o comentário de Boz – o humilde emoji de óculos de sol – bem como o fato de que ele dirige o Reality Labs do Facebook, que constrói os produtos AR e VR do gigante das mídias sociais, há uma boa chance de que os vídeos sejam capturados pelos próximos óculos inteligentes do Facebook, que são criados com Ray. Banir a empresa-mãe Luxottica.

Muito pouco se sabe sobre o projeto, que está em desenvolvimento desde 2017. Durante uma conferência de desenvolvedores naquele ano, o Facebook demonstrou óculos de aparência simples que tinham a capacidade de colocar objetos digitais no mundo real. Alguém experimentou um protótipo dos óculos Rob Price disse ao Insider’s em 2019 Que os óculos parecem “óculos de última geração” em vez dos volumosos fones de ouvido RA tradicionais.

Bose disse durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram no início deste ano que o Facebook está pensando nisso Adicionando tecnologia de reconhecimento facial aos óculos, mas apenas se puder resolver adequadamente as questões jurídicas e de privacidade que vêm junto com isso.

Embora essas dicas não forneçam a imagem mais clara das capacidades dos óculos, podemos aprender muito em breve: Ray-Ban publicado Uma página de teaser em seu site Decorado com o logotipo do Facebook e a data “09.09.21” dentro de um par de óculos.