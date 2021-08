Urban Outfitters vai levar Poshmark com seu aplicativo de brechó

Lançará a Urban Outfitters Inc.. Um mercado de pulgas, que busca converter seus clientes em vendedores e evitar que se tornem vendedores online como a Poshmark Inc. e thredUP Inc.

O aplicativo Nuuly Thrift da empresa, lançado como um aplicativo para iPhone neste outono, vai se juntar a uma lista crescente de serviços ponto a ponto de redes de varejo. As empresas receberão comissões sobre as revendas enquanto se arriscam a desfazer as vendas de novas mercadorias.

“Nossa missão é crescer”, disse David Heine, presidente da Nuuly e diretor de tecnologia da Urban Outfitters. “Do ponto de vista da economia, sabemos que, se não disponibilizarmos a plataforma, não impediremos os vendedores de vender em outras plataformas. Essas experiências de segunda mão acontecem quer estejamos jogando ou não.”

Lululemon Athletica Inc. é proprietária. e Levi Strauss & Co. e Macy’s Inc. Expandido no mercado de pulgas, que se tornou uma alternativa popular à moda rápida entre os consumidores mais jovens. Cerca de 42% dos compradores da Geração Z já compraram. moda em segunda mão Em 2020, de acordo com a GlobalData PLC, que preparou a pesquisa para o thredUP.

Serviço de aluguel de roupas online Rent the Runway, que secretamente entrou com uma oferta pública inicial em julho, expandiu seu alcance Pague por roupas usadas ano passado depois Sobreviva a um declínio na receita A pandemia do coronavírus impediu que as pessoas em casa trabalhassem e em ocasiões especiais.