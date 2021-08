Uma tartaruga gigante foi vista atacando e comendo pequenos pássaros pela primeira vez na natureza em um acidente “terrível”

Cientistas capturaram o momento em vídeo quando uma tartaruga gigante das Seychelles – que se pensava ser vegetariana – atacou e comeu um filhote de andorinha-do-mar no que eles dizem ser a primeira documentação de caça deliberada de qualquer espécie de tartaruga terrestre.

“Este é um comportamento completamente inesperado e nunca visto antes em tartarugas selvagens”, disse Justin Gerlach, diretor de estudos da Peterhouse em Cambridge e pesquisador associado do Museu Zoológico da Universidade de Cambridge, em comunicado na segunda-feira.

“Foi um encontro muito lento, com a tartaruga movendo-se em seu passo normal e lento – toda a interação durou sete minutos e foi muito assustadora.”

Anna Zora, Diretora de Conservação da Ilha da Fragata e co-autora do estudo, capturou a provação que ocorreu em julho de 2020.

“Quando vi a tartaruga se movendo de maneira estranha, me sentei e observei, e quando percebi o que estava fazendo comecei a filmar”, disse Zora no comunicado.

Gerlach disse à CNN que a maneira como a tartaruga se moveu em direção ao poleiro sugeria que ela era “experiente”.

“Ela está se movendo de propósito – ela não está apenas andando por aí, ela está olhando para esta andorinha-do-mar e está caminhando direto em sua direção, claramente com a intenção de fazer algo. Isso me sugere que ela está fazendo isso com intenção. Ela sabe o que está fazendo, ela fez Isto antes.”

Embora se acredite que as tartarugas sejam vegetarianas, “oportunistas” têm sido vistos comendo carniça, bem como ossos e cascas de caracol para obter cálcio.

“É muito comum os herbívoros comerem pequenos animais mortos como fonte gratuita de proteína, mas esta é a primeira evidência em vídeo de que eles estão deliberadamente matando para comer”, disse ele.

No entanto, a equipe não pode dizer com certeza o quão comum é esse comportamento entre as tartarugas e planeja estudá-lo mais a fundo.

As tartarugas gigantes são os maiores herbívoros nas Galápagos e Seychelles, comendo até 11% da vegetação, disseram os pesquisadores. Gerlach acrescentou que é improvável que o comportamento da tartaruga afete significativamente o número de andorinhas-do-mar.

Especialistas disseram que o novo comportamento de caça foi causado por uma combinação “incomum” de uma colônia de nidificação de andorinhas-do-mar e um grupo de tartarugas gigantes que residem na Ilha Fregate, nas Seychelles, onde vivem cerca de 3.000 tartarugas.

Não é a primeira vez que ataques mortais incomuns em espécies animais são vistos na natureza. Foi observado que os chimpanzés matam gorilas na natureza Pela primeira vez em 2019.

“Talvez não seja incomum que os animais surpreendam nossas expectativas comendo coisas inesperadas e únicas”, explicou Gerlach.

“Devemos tentar evitar ter muitas suposições sobre o que os animais vão fazer ou o que estão fazendo. E isso realmente mostra o valor da observação. Apenas observando e registrando o que os animais estão fazendo, você pode encontrar coisas que são completamente inesperados, coisas que deliberadamente não conseguimos detectar – deveríamos ser por acaso.