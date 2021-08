Uma semana no encalço de velhos raptores em Espanha e Portugal | Feriados na espanha

“Toda a área está repleta de vias para sequestros.”

Pepe esticou o braço – o que foi feito enquanto subíamos uma colina de bicicleta na época – e marcou a expansão do cerrado ondulante à nossa esquerda. Imediatamente a leste dos sobreiros e da região extremamente escassamente povoada da Extremadura, na Espanha, esta parte de Portugal já foi o país ideal para Cárdia evitar as forças civis paramilitares.

Achei que sabia uma ou duas coisas sobre a história ibérica, mas uma semana na pequena aldeia fronteiriça de La Fondesera abriria um olho de verdade. Até mesmo nossas pousadas, chamadas Salto de Caballo (Horse Jump), tiveram um papel dramático nos eventos. “Simplesmente veio ao nosso conhecimento então Casa suspeita [house of doubt] Não em terras de ninguém ”, disse a proprietária Tamara. “A porta da frente estava na Espanha e a porta dos fundos estava aberta para Portugal – era adequada para o contrabando.”

Os itens contrabandeados com frequência incluem café, penicilina e botas de couro. No entanto, necessidades básicas como pão, queijo e alho alimentariam os espanhóis empobrecidos com a Guerra Civil e a próxima ditadura.

Pegamos o trem de Londres para C ceres – passamos uma noite no caminho para Madrid – e ficamos maravilhados com o terreno desértico ao nos aproximarmos de nosso destino. Infelizmente, a campanha para retomar o serviço ferroviário de Cáceres a Valencia de Alcántara (perto de La Fontañera) ainda não atingiu seu objetivo, pois não havia ônibus entre as duas nos fins de semana, obrigando-as a alugar um carro pela última vez. Nossa jornada.

A cidade portuguesa de Castello de Veit. Foto: Tobias Weber / Alami

Construído no final do século 19, Salto de Caballo já foi uma agitada casa de fazenda e bar. Em seguida, foi deliciosamente convertido em dois apartamentos completos, um pequeno café e os apartamentos de Tamara, o que significa que ele normalmente estaria disponível para uma consulta ou um bate-papo. O andar térreo do nosso apartamento de dois quartos tinha todos os azulejos e vigas, enquanto o andar de cima dava para minha suíte com vista para o belo jardim. Todos os dias comíamos à sombra das árvores do jardim, com figos, limões, limas e laranjas, flores exóticas aparecendo em inúmeros vasos e vários gatos (e o cão de lótus) deitados à sombra. Chegamos no início de outubro, mas a temperatura ainda estava perto de 30 ° C, então aproveitamos o lago do jardim.

Um dos quartos de Salto de Caballo

Assim que chegamos, Tamara anunciou: “Meus amigos Pepe e Rainer andam de bicicleta todos os domingos. Você quer se juntar a eles? ”

Quando meu camarada recusou educadamente, Tamara providenciou para que uma locadora de bicicletas local aparecesse em uma rua para mim na manhã seguinte. Assim começou uma pequena aventura com o relógio de águia grifo, pulando em uma vila portuguesa, avistando dolmen. Nós tropeçamos nas estradas vicinais da Beira para desfrutar da belíssima estação de trem portuguesa, agora infelizmente usada apenas Bicicletas de trem. Em cada aldeia tomamos uma cerveja em um bar e conversamos com os moradores. Portugal – um mashup português-espanhol – é a língua nessas áreas, mas ninguém era tão bárbaro quando eu falava o espanhol antigo – o que nem sempre é o caso em Portugal.

O terraço e jardim de Salto de Caballo

Em um bar, outros bebedores me deram uvas Morangiro, um ingrediente popular com gosto de morango. Água ardente Na época em que as casas tinham seus próprios destiladores. Um português maravilhoso e ensolarado disse-nos: “Nos dias do sequestro, havia 10 bares e muitas lojas em La Fondesera.” (Agora não é nada.) Ele também contou histórias horríveis de Cardia capturando sequestradores civis, levando-os para o mato e executando-os. Aparentemente, “é mais fácil do que fazer papelada com um lenço”.

Reservamos um dia para explorar C செ ceres, 100 km a leste de La Fondacerra. Fundada pelos romanos e reconstruída pelos mouros, é uma bela cidade com reuniões elaboradas e magníficas paredes de pedra caramelo. No Museu Caesars Descemos para a piscina do palácio piscina mourisca. Todas as férias importantes que as pessoas assistem foram realizadas em uma mesa fora de um hotel Chocolate, Com café e um Lanche. Ainda dava tempo de parar de fritar um pintinho em um convento fechado em San Pablo para comprar biscoitos em forma de coração. Palmeiras Hozaltre.

Café nas instalações de Salto de Caballo

De regresso a Portugal, o percurso de sete milhas segue o percurso centenário entre o Marvo e a igualmente respeitada cidade de Castello de Veit. Domina a fronteira portuguesa Parque Natural do Mamute Serra de ChãoE vimos uma águia Bonelli circulando (e bastante rara) penetrando no tronco do carvalho.

O passeio medieval ainda tinha uma noção do tempo e cobria alguns trechos da trilha e buscamos nos refrescar a fonte da velha vila. Passamos muito tempo pelo portão da pequena cidade do Castello de house, seguindo suas estreitas ruas de pedra e entramos em um café à sombra antes de nosso ônibus nos mandar de volta a Murvio.

O coração medieval de César. Foto: Rudolph Ernst / Getty Images

O resto da semana foi passado sob uma névoa opaca. Fizemos cerâmica no mercado de rua de Valencia de Alcandara e compramos pimentões carnudos para fritar para o jantar. Fomos a um festival em Marwa, assistindo a dançarinas do ventre, caminhando nas paredes do castelo e nos banhando à luz do néctar do pôr-do-sol. Fizemos um passeio histórico pelas terras altas de Alberg Luna Fort. Além disso, um homem chamado Jeremias, da fazenda Aguas Partidas, nos vendeu garrafas de azeite de oliva e insistiu que o tratássemos com várias rodadas de sua bebida caseira antes que o negócio fosse fechado.

Com a abertura da fronteira com Portugal na década de 1990, o contrabando cessou, sendo um grande golpe para a economia local. Mas não espere que Salto de Caballo desempenhe um papel de liderança se um dia se tornar uma opção lucrativa.

“A fronteira mudou alguns metros para o oeste”, Tamara nos contou. “Portanto, a casa inteira está na Espanha atualmente.”