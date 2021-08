Uma rápida olhada no novo Lamborghini Countach

a Lamborghini Countach Devolvido – ou pelo menos a placa de identificação. O supercarro antigo apareceu hoje no Pebble Beach Concours, completo com um design retro, um motor híbrido V12 com 803 cv (599 kW) e produção limitada a apenas 112 modelos em todo o mundo. Felizmente, Motor1.comO diretor de vídeo, Clint Simon, estava lá para capturar o impressionante cupê do filme.

Este é o primeiro Kontach em Lamborghini A programação desde o original foi interrompida há 30 anos. E embora este dispositivo não seja tecnicamente novo – é baseado em uma versão da plataforma Aventador de saída – ele tem uma série de recursos exclusivos que fazem valer o preço multimilionário pedido para o comprador certo.

Sob o capô está a mesma configuração híbrida de 6,5 litros V12 do Sian FKP 37. Este trem de força é bom para o motor de 803 cv acima mencionado, dando-lhe a capacidade de atingir 60 em apenas 2,8 segundos e uma velocidade máxima de 221 mph (356 km / h).)) no caminho certo. A potência é direcionada para as quatro rodas por meio de uma caixa de câmbio de sete marchas. Desculpe, nenhuma pista.

Em termos de design, o novo Countach baseia-se fortemente em seu antecessor, o LP400, que a empresa produziu até 1990. Este tom branco é baseado especificamente na edição do 25º aniversário. O novo Countach apresenta um nariz chato e faróis inspirados em pop-up na frente, com um design de cunha invertida na parte traseira. Além disso, o novo Countach apresenta lanternas traseiras exclusivas, pontas de escape quádruplas, rodas telescópicas de 20 e 21 polegadas e, claro, portas de tesoura.

O novo Lamborghini Countach está chegando às mãos dos clientes ainda este ano. A empresa não anunciou oficialmente um preço, mas há rumores de que este novo supercarro de edição limitada sai facilmente por US $ 1 milhão – alguns até sugerem que pode custar até US $ 3,5 milhões. A Lamborghini limita a produção a apenas 112 unidades em todo o mundo, então é fácil ver por que custa tanto.